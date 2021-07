Rust terug in de gemeenteraad na uitstel voor Feyenoord City

De afgelopen weken leken steeds meer politieke partijen in Rotterdam te twijfelen of Feyenoord wel genoeg voldoet aan de afspraken die met Rotterdam zijn gemaakt over een financiële bijdrage van 40 miljoen euro aan het nieuwe stadion. De voetbalclub heeft aan twee belangrijke voorwaarden nog niet voldaan: voldoende financiering vinden en het betaalbaar houden van de bouwkosten.

Jeroen Postma van GroenLinks, Dennis Tak van de PvdA en Robert Simons van Leefbaar Rotterdam presenteerden donderdagochtend een plan: Feyenoord krijgt tot 31 december de tijd om de zaken rond te krijgen. Gisteravond werd er over gesproken in een politiek debat.

Waarom niet wachten met stemmen?

Maar de SP, PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren willen nog wachten met stemmen, zo bleek bij de commissievergadering. Ellen Verkoelen van 50Plus vuurde vele vragen af op de collega's van de PvdA en Leefbaar Rotterdam. De kern van haar betoog: waarom niet gewoon wachten totdat Feyenoord de zaken op orde heeft?

Verkoelen is bang dat, als het alsnog misgaat, er geen weg terug is. "Leefbaar Rotterdam, PvdA en GroenLinks gaan dus door de pomp en geven akkoord voor een nieuw stadion! Carte blanche voor het college, want die hoeft alleen te voldoen aan één boterzachte voorwaarde, een investeringsbesluit! Slechts bouwkosten zijn nog een bottleneck."

Wethouder van financiën en grote projecten Arjan van Gils zei dat hij blij is met het nieuwe plan. Hij beloofde dat de raadsleden gewoon de regie houden. "Alles wordt nog een keer beoordeeld en de raad neemt uiteindelijk zelf de definitieve beslissing."

Harde deadline?

Feyenoord krijgt dus tot eind december de tijd om de zaken voor elkaar te krijgen, Maar is die deadline die nu in het plan staat wel zo hard, vroeg Pieter Schol van de SP zich af. Hij denkt dat er uiteindelijk toch verschil van mening zal zijn bij de partijen over wat er nou precies is afgesproken. "De SP wacht met spanning en leedvermaak het najaar af. Wanneer er toch licht schijnt door wat partijen hebben afgesproken."

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam: "Het zijn harde afspraken wat ons betreft. Eind van het jaar moet het rond zijn, anders is het over en uit". Het enige verdere uitstel dat aan Feyenoord gegeven kan worden is als de rechtszaak bij de Raad van State langer duurt. Maar dan moet wel de financiering, de bouwkosten en de business case op orde zijn.

Een aantal andere partijen in de gemeenteraad is iets minder stellig over de nieuwe deadline van 31 december. Zo zegt Chantal Zeegers van D66 dat ze er anders in staat dan de partijen die dit voorstel hebben gemaakt. "Dat zou voor ons een te rigoureuze beslissing zijn. We weten dat er in gebiedsontwikkeling onvoorziene tegenvallers kunnen zijn. Wij willen dan niet gelijk zeggen: dan is het over. Met de haven in zicht gaan we niet zo'n belangrijk project stopzetten als je er bijna bent."

Dennis Tak van de PvdA blijft erbij: "De datum is de datum. Wij willen voor 31 december een besluit nemen. Ik ga er gewoon vanuit dat dat gaat lukken en ga nu niet speculeren over wat-als-scenario’s. Daar kan ik nu nog niks zinnigs over zeggen."

Stadion nodig voor gebiedsontwikkeling

GroenLinks benadrukte dat het nog lang niet zeker is of het stadion er ook echt komt, maar dat het nieuwe stadion wel heel belangrijk is voor de gebiedsontwikkeling van dit stuk Rotterdam-Zuid. Mocht het plan niet doorgaan dan is er niet zo maar een andere oplossing. Jeroen Postma van GroenLinks: "Voor ons staat het publieke belang, het belang van Rotterdam, boven alles. Vanuit dat publieke belang zien we de enorme waarde van gebiedsontwikkeling op Zuid. Met een nieuw Feyenoordstadion aan de Maas. Voor wedstrijden van Feyenoord, voor interlands, voor grote en kleine evenementen. Een gebied dat zorgt voor nieuwe banen, ruim 3.500 woningen, sportfaciliteiten, een nieuwe metroverbinding, een treinstation, veel meer groen."

Communicatie moet beter

Veel vragen waren er ook over de communicatie vanuit Feyenoord naar de supporters. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam zei dat hij zich goed kon voorstellen dat supporters zich belazerd voelen door de directie van Feyenoord. Hij vroeg wethouder Van Gils of er wel voldoende aan de participatie van de supporters is gedaan door de BVO Feyenoord.

Gerben van Dijk van de CU/SGP zegt dat uit onderzoek naar de business case van het nieuwe stadion door het financieel adviesbureau Deloitte blijkt dat participatie en draagvlak 'voldoende' is. Van Dijk: "Aan de club is het zaak om te werken aan de band met de supporters en inzicht te geven in seatingplan en prijzen. Dat willen we ook met een motie onderstrepen om zo recht te doen aan de gevoelens van de supporters die zijn komen inspreken of op andere wijze een inbreng geleverd hebben."

De raadsleden hebben wethouder Van Gils gevraagd dit punt bij een volgend overleg met de Feyenoord-directie weer onder de aandacht te brengen. Van Gils vertelde dat die oproep meerdere malen is gedaan en dat hij de BVO er weer op aan zal spreken.

Ook over de herontwikkeling van de Kuip moet volgens de CU/SGP snel meer openheid komen. "Deel de verkenning met de stad en doe de communicatie en participatie anders en beter dan bij de ontwikkeling van het nieuwe stadion."

Kuip slopen?

De SP heeft duidelijkheid gevraagd over wat de nu met de huidige Kuip gaat gebeuren. Pieter Schol wilde van wethouder Bas Kurvers de zekerheid hebben dat de oude kuip niet wordt gesloopt. Kurvers zei hem dat niemand dat van plan is. Bovendien is het stadion een gemeentelijk monument. "We willen er juist een nieuwe toekomst aan geven. We zijn er serieus mee bezig", zegt Kurvers.

In de video hieronder praten we je in 5 minuten bij over wat Feyenoord City zo'n ingewikkeld dossier maakt.