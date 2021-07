Het weer van vandaag: eerst wolken, later zon

Vanochtend is het eerst bewolkt en vrijwel droog. In de loop van de dag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 graden aan zee en 21 of 22 graden landinwaarts. De wind waait zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Lokaal kan zich een mistbank vormen. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. De wind waait zwak tot aan zee matig en waait uit het oosten.

Morgen is er eerst flink wat zon, in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en in de middag volgen enkele buien met kans op onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het landinwaarts 24 of lokaal 25 graden.

Vooruitzichten

Het is de komende tijd wisselvallig in het Rijnmondgebied met af en toe zon en enkele buien en er bestaat kans op onweer. De natste dag wordt de zondag. De middagtemperatuur komt niet veel hoger uit dan 20 of 21 graden. Een periode van hoogzomers weer dient zich voorlopig nog niet aan.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,1 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.