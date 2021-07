Rotterdams hulpteam met 150 duizend vaccins en bergschoenen naar Kaapverdië

Een Rotterdams hulpteam vertrekt maandag naar Kaapverdië om 150 duizend AstraZeneca-vaccinaties in armen te spuiten. Het hulpteam gaat helpen met prikken omdat de situatie in het West-Afrikaanse land zorgelijk is. Er zijn veel besmettingen, de vaccinatiegraad is nog laag en de zomer komt eraan. Dan willen veel Kaapverdianen hun thuisland bezoeken.

Het hulpteam is een initiatief van Rotterdamse Kaapverdianen Magarida de Lege en Steven Lammering (PvdA Rotterdam), die een maand geleden de noodklok luidden om de situatie in Kaapverdië. Margarida de Lege is opgelucht dat het gelukt is. Met hulp van vliegmaatschappij Tui en vrijwilligers van het Eramus MC, de gemeente Rotterdam en de veiligheidsregio gaat het team maandag met 150 duizend Nederlandse vaccins naar Kaapverdië.

Mondjesmaat geprikt

Margarida is afgelopen week nog kort in Kaapverdië geweest. Er wordt al wel gevaccineerd. Op de eilanden Sal en Boa Vista gaat het sneller dan op de andere eilanden, waar nog maar mondjesmaat wordt geprikt. Dat ligt voor een deel aan het gebrek aan vaccins, vertelt ze. Er wonen meer Kaapverdianen buiten de eilanden dan erop. Die willen in de zomer graag terug naar huis, familie bezoeken, ondanks corona. Dat kan de situatie, die nu nog redelijk onder controle is, flink verergeren. "We kunnen niet wachten op een superspread event. We moeten dat voor zijn, dus we zijn blij dat het op zeer korte termijn gelukt is."

Er is contact met de 'Jaap van Dissel van Kaapverdië' en de ziekenhuizen om informatie uit te wisselen om een goed beeld te krijgen van de situatie. Zo kan er in een week tijd maximaal worden geholpen met vaccineren. Wat organisatie betreft heeft Kaapverdië de zaken goed op orde, maar de ondersteuning om sneller te kunnen vaccineren is van harte welkom.

Bergschoenen aan en prikken

De groep vrijwilligers gaat prikken op het eiland Santiago. Daar woont 50 procent van de bevolking van Kaapverdië. Het eiland is groot en bergachtig, mensen wonen er afgelegen, legt De Lege uit. "Het is dus niet makkelijk om één priklocatie te hebben waar iedereen naartoe komt. Het zal dus kunnen zijn dat de vrijwilligers naar de mensen toe moeten en in hun eigen dorp of plaats te vaccineren. Jongen mensen die hun bergschoenen aantrekken en gaan prikken."

Door middel van donaties heeft Kaapverdië al twee derde van de benodigde vaccins binnen, er mist dus nog een derde. "We gaan er vanuit dat we hier in Nederland een vervolg geven. Alleen al in Rotterdam wonen twintigduizend Kaapverdianen in Rotterdam.

Het team vertrekt maandag 5 juli, en dat is een belangrijke datum voor Kaapverdianen. Het is de dag van de onafhankelijkheid van Portugal. "Dat mogen we gaan vieren op Kaapverdië met Kaapverdianen en vaccins", zegt Margarida de Lege.