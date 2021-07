Wikkelboats liggen na succes in de Wijnhaven nu ook in de Rijnhaven: ‘Je moet wel zeebenen hebben’

De wikkelboats zijn niet helemaal nieuw in de stad. Al een tijdje liggen er twee in de Wijnhaven, die volgens Waterval nagenoeg altijd volgeboekt zijn. Maar volledige vakantiehuisjes zijn het niet, benadrukt hij. "Dat is niet mijn ambitie. Ik wil de huisjes ook beschikbaar stellen voor de buurt. Zo kan hier bijvoorbeeld worden vergaderd en voor maatschappelijke initiatieven reken ik een laag tarief. Maar het kan ook gebruikt worden als een flexplek, of voor yoga of workshops. Het is een inspirerende ruimte."

De binnenkant van de wikkelboat | Foto: Rijnmond

De huisjes zijn gemaakt van 24-laags golfkarton en zijn daardoor erg licht en makkelijk te verplaatsen. "Dit gebied is heel anders dan de Wijnhaven", zegt Waterval. "We kregen vier jaar geleden de uitnodiging van de gemeente dat er van alles ging gebeuren in de Rijnhaven en of wij daar iets aan konden bijdragen. We zijn toen met elkaar in gesprek gegaan en nu, vier jaar later, liggen we hier." Nu nog op een tijdelijke plek, maar de boats verschuiven op een later moment meer richting LantarenVenster. "We liggen in ieder geval voor de komende vijf jaar in de Rijnhaven."

De wikkelboats passen mooi bij het plan voor een drijvend park in de haven. Dat wordt driehonderd meter lang en dertig meter breed en moet openbaar toegankelijk worden voor iedereen. Waterfietsen of kano's kunnen aanmeren bij de wikkelboats.

Verslaggever Maikel Coomans nam de proef op de som en mocht als allereerste een nachtje vertoeven op een van de wikkelboats. Buiten hangt een hangmat onder een afdakje, binnen is een keukentje en een badkamer en een bed kan uitgeklapt worden in de woonkamer. "Het unieke hiervan is dat het echt multifunctioneel is", zegt Waterval. "Het is uitgerust met allerlei technieken. Als je echt iemand wil verrassen, is dit the place to be."

Hangmat bij de wikkelboat | Foto: Rijnmond

Hoewel Coomans zelf een boot in Zeeland heeft en dus geregeld op het water overnacht, was het deze keer toch anders. Door de korte golven in de Rijnhaven gaat het bed gemakkelijk heen en weer. "Je moet wel zeebenen hebben", denkt Coomans. "Maar ik heb wel als een blok geslapen."

De wikkelboats in de Rijnhaven zijn de eerste twee weken volgeboekt. "Ik verwacht er veel van, want we zijn pas net online", zegt Waterval. Of er nog meer wikkelboats in de Rijnhaven komen, weet hij nog niet. "Als het hier leuk loopt en de gemeente ziet de toegevoegde waarde ervan, dan zou het kunnen zijn dat we er meer verspreid over de Rijnhaven neerleggen. Het is allemaal heel makkelijk te verplaatsen en we zijn heel flexibel."