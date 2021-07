Vlinder mee met Chris Natuurlijk op 3 juli

Pak je vlindernet want Chris Natuurlijk gaat zaterdag 3 juli over vlinders en bijen, over ons aangeharkte landje met onkruid dat zich niet laat verdelgen en over het avontuurlijke leven van schrijver Janwillem van de Wetering.

Van atalanta tot koolwitje. Zaterdag 3 juli begint de jaarlijkse Tuinvlindertelling die dit jaar tot en met 25 juli duurt. Kars Veling van de Vlinderstichting vertelt waarom het niet alleen leuk, maar ook belangrijk is om mee te doen.

Bijenvallei

De Wolvenvallei in Diergaarde Blijdorp is veranderd in een Bijenvallei. Op de plek waar ooit de wolven huilden, zoemen nu behangersbijtjes en hommels. Chris Natuurlijk gaat kijken in de Bijenvallei waar de bezoekers van de Rotterdamse dierentuin kennis maken met Nederlandse planten- en insectensoorten.

Aangeharkt of wild?

In de tentoonstelling Garden State gaat het over de invloed van de overheid op ons landschap dat behoorlijk aangeharkt is. Maar toch blijft onkruid altijd bestaan. Chris Natuurlijk bezoekt de tentoonstelling in Garage Rotterdam, een tentoonstellingsruimte in het centrum van de stad.

Avonturier en zoeker

De Rotterdamse historicus Marjan Beijering is in de studio om te vertellen over de biografie Op zoek naar het ongerijmde, over het leven en werk van Janwillem van de Wetering. De in Rotterdam geboren schrijver werd beroemd met zijn politieromans over Grijpstra en de Gier en heeft een avontuurlijk leven geleid, onder meer in Japan waar hij anderhalf jaar in een zenklooster heeft gewoond.

Zaterdag 3 juli van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.