8 vragen over het inenten van minderjarigen tegen corona

Tieners kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Als eerste zijn de jongeren die in 2004 geboren zijn aan de beurt. De dagen erna kunnen de 16, 15, 14, 13 en 12-jarigen telefonisch of via internet, met hun DigiD, een prikdatum vastleggen.

We stelden 8 vragen aan Timo Boelsums, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Rotterdam.

Waarom wordt het vaccin aan tieners aangeboden?

Het vaccin wordt door de gezondheidsraad en de minister ook aan jongeren aangeboden. Jongeren kunnen er zo voor kiezen om bijvoorbeeld zelf niet ziek te worden, of om beschermd op reis te kunnen gaan of naar feestjes. Daarnaast hopen we dat bij een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad de verspreiding van het virus zo laag mogelijk kan worden gehouden en lockdowns in de toekomst niet meer nodig zijn.

Wat als tieners denken: mij zal weinig overkomen, ik sla over?

Dat kan. Het is belangrijk een weloverwogen keuze te maken, ook als jongere. Je moet de voor- en nadelen goed tegen elkaar afwegen. Het is goed om met je ouders te bespreken, om open het gesprek aan te gaan, de mogelijkheden op een rijtje te zetten en een zo goed mogelijke keuze voor of tegen een vaccinatie te maken.

Gelden voor alle tieners dezelfde regels?

Nee. In Nederland is het zo geregeld dat 12 tot en met 15-jarigen de keuze samen met de ouders maken. Boven de 16 zijn kinderen zelfstandig bevoegd de keuze te maken, zonder afstemming met de ouders.

Kunnen ouders kinderen onder dwang laten vaccineren?

Dwang is niet de bedoeling. Daar proberen we op de vaccinatielocaties zo goed mogelijk op te letten. Het is belangrijk dat er samen over wordt besloten. Als een kind tegenstribbelt, letten we erop en vragen we door of het kind zelf de vaccinatie wil hebben. We gaan er vanuit dat als een kind met ouder de route op de locatie doorloopt, dat er wederzijdse instemming is, maar we houden dat wel in de gaten.

Welk vaccin krijgen tieners?

Pfizer. Dat is het enige vaccin dat geregistreerd en veilig is bevonden voor onder de 18 jaar. Bij de andere vaccins is dat nog niet expliciet onderzocht en geregistreerd.

Kunnen tieners ook last hebben van bijwerkingen?

Ja, de soorten bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die volwassenen kunnen hebben. Bij de overgrote meerderheid zijn de bijwerkingen gelukkig mild, als ze al optreden. Mogelijk krijg je wat spierpijn aan de arm of een grieperig gevoel. Dat zijn ook bij jongeren de belangrijkste bijwerkingen.

Hoe weten tieners wanneer ze aan de beurt zijn?

Dat staat op de website van de GGD en ze krijgen een brief thuis waarin staat wanneer ze een afspraak kunnen maken.

Wanneer worden de eerste prikken gezet bij tieners?

De lijnen gaan vanmorgen open, dan kunnen we de jongeren uit 2004 gaan inplannen. Dat kan dan in de komende dagen al, afhankelijk van wanneer mensen 'm inplannen natuurlijk.