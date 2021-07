Bekijk samenvatting: Sparta wint bij Heracles dankzij twee goals Emegha

Sparta trad in Almelo niet aan in de sterkste formatie. Maduka Okoye en Abdou Harroui ontbraken in de selectie van trainer Henk Fraser. In de eerste helft creëerde Sparta weinig kansen. Een slap afstandschot van Sven Mijnans was het gevaarlijkste moment. Namens Heracles waren voormalig Feyenoorder Mats Knoester en Noah Fadiga dichtbij een doelpunt. Zij slaagden er niet in om Benjamin van Leer te passeren.

In de tweede helft stuurde Fraser elf nieuwe spelers het veld op. Na een zware knieblessure kreeg doelman Tim Coremans na 539 dagen eindelijk weer speeltijd. Een kwartier na rust veroverde Kenzo Goudman de bal en vond Reda Kharchouch. De aanvaller zag Emanuel Emagha het strafschopgebied in rennen en leverde een panklare assist: 0-1.

Zeven minuten later maakte de jonge aanvaller zijn tweede doelpunt van de middag. Nu leverde Mica Pinto de voorzet en Emegha werkte de bal knap achter de doelman van Heracles. Toch werd het niet zijn middag. Kort na z'n tweede treffer moest Emegha zich laten wisselen, na een ongelukkige valpartij op het kunstgrasveld.

Giacomo Quagliata krulde een vrije trap prachtig achter Coremans. Het was het laatste hoogtepunt van de oefenwedstrijd, die dus eindigde in een 2-1 overwinning voor Sparta.

Opstellingen Sparta

Opstelling Sparta eerste helft: Van Leer; Abels, Vriends, Heylen, Vianello; Auassar, Mijnans, Bynoe, Smeets; Thy, Engels

Opstelling Sparta tweede helft: Coremans; Jans, Van Mullem, Beugelsdijk, Van der Avert; Pinto, Meerstadt, Van Crooij Goudmijn; Emegha, Kharchouch