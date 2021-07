Erasmus MC hoopt anti-eczeempyjama terug te krijgen in basispakket met nieuw onderzoek

Jarenlang werden ze voorgeschreven, vooral aan kinderen met eczeem: de zogeheten verbandpakken, ook wel anti-eczeempyjama's genoemd. De pakken moeten klachten veroorzaakt door overmatig eczeem wegnemen. Maar zes jaar geleden werden de pakken - die zo'n 600 euro per stuk kosten - tot teleurstelling van dermatologen en patiënten uit het basispakket gehaald, omdat wetenschappelijk bewijs voor de werking ontbreekt. Het Erasmus MC in Rotterdam wil daar nu verandering in brengen.

Het Rotterdamse ziekenhuis zoekt patiënten die mee willen doen aan een onderzoek naar de werking van deze pakken. Sterker nog: het zijn de patiënten zelf geweest die om dit onderzoek hebben gevraagd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft toestemming gegeven om 165 deelnemers een jaar lang antibacteriële verbandkleding voor te schrijven. Als uit het onderzoek blijkt dat de kleding echt helpt, staat de deur naar vergoeding vanuit het basispakket weer open, zegt arts-onderzoeker Aviël Ragamin van het Erasmus MC.

Jeuk, jeuk, jeuk

Eczeem is niet besmettelijk, maar leidt tot een droge, erg jeukende huid en rode of bruine plekken. "We weten al langer dat mensen met eczeem een afwijkend microbioom op hun huid hebben. De samenstelling van de bacteriën die bij iedereen op de huid leven, is bij hen anders", vertelt Ragamin. "Deze mensen hebben de hele dag een jeukprikkel, waar je gek van wordt. Je slaapt er slecht van en concentreren is moeilijk."

Antibacteriële verbandkleding pakt de bacteriën aan, waardoor het eczeem misschien minder heftig de kop opsteekt. Minder vaak ook, denken Ragamin en zijn collega-dermatologen. De pakken zijn van speciaal materiaal waardoor de huid lekker koel blijft. "Patiënten hoeven daardoor misschien minder vaak te smeren met hormoonzalven, terwijl hun eczeemklachten onder controle blijven."

De pakken worden om die reden dan ook jaarlijks aan zo'n zesduizend patiënten voorgeschreven, waarvan zo'n 250 patiëntjes van het Erasmus MC. Eén pak volstaat niet, omdat ze tussendoor ook gewassen moeten worden. De kosten lopen met een bedrag van 600 euro per pak dus al gauw op. "Dat is te duur voor het gemiddelde gezin om zelf aan te schaffen."

Onderzoek

De antibacteriële verbandkleding waarmee onderzoek wordt gedaan, gaat een jaar mee en kan ongeveer 150 keer gewassen worden, voordat het de werkzaamheid verliest. De deelnemers aan het onderzoek krijgen allemaal drie sets kleding. Een derde van de groep krijgt kleding waar zilver in is verwerkt, een ander deel waar chitosan in is verwerkt (beide hebben een antibacteriële werking) en weer een deel krijgt kleding zonder antibacteriële werking. Die laatste groep is een controlegroep, om te zien of de antibacteriële eigenschappen ook echt iets toevoegen.

De patiënten moeten de kleding een jaar lang het liefst elke nacht dragen. "Als het echt heel warm is, hoeft het niet", zegt Ragamin. "Of als kinderen naar een slaapfeestje gaan, en zich er een beetje voor schamen, mogen ze het ook thuis laten." Vijf keer per jaar worden de patiënten in het ziekenhuis verwacht, waar huidmonsters worden afgenomen en het eczeem wordt bekeken en beoordeeld. Ook vullen ze dan een vragenlijst in.

Naast het Erasmus MC doen ook het UMC Groningen, UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht en Amsterdam UMC mee aan het onderzoek. Ragamin heeft inmiddels zo'n negentig aanmeldingen, maar is nog zeker op zoek naar meer kandidaten. Iedereen tussen de 0 en 80 jaar oud, met matig tot ernstig eczeem, kan zich via abcstudie@erasmusmc.nl aanmelden.