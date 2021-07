Open Dag Feyenoord gaat dit jaar niet door

De aankomst van de helikopter in de Kuip tijdens de Open Dag in 2019 | Foto: Rijnmond

Feyenoord houdt voor het tweede jaar op rij geen open dag. Dat besluit heeft de club genomen vanwege de situatie rondom het coronavirus, maar ook vanwege het volle programma in de voorbereiding en de vroege start in de voorronde van de Conference League.

De club erkent dat er deze zomer steeds meer mogelijk is wat betreft het organiseren van evenementen, maar 'desondanks zullen er altijd nog een aantal beperkingen zijn die uitdagingen met zich meebrengen'. Zo zouden bezoekers zich eerst moeten laten testen.

"De jaarlijkse Open Dag van Feyenoord heeft een dusdanig laagdrempelig en open karakter, dat het voor de club geen optie is om hierbij testen voor toegang toe te passen en bezoekers te vragen om een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs. Zonder deze voorwaarden kan een grootschalig evenement als de Open Dag, met tal van uiteenlopende activiteiten in en rondom het stadion, niet plaatsvinden."

Ook de eerste openbare training in de Kuip gaat om dezelfde reden niet door.

Feyenoord noemt het enerzijds jammer dat het deze besluiten heeft moeten nemen, maar is aan de andere kant blij dat supporters wel een aantal alternatieven krijgen aangeboden. Zo staan er oefenduels in de Kuip gepland en is er de traditionele openingswedstrijd een week voor de start van de competitie. Daar zijn supporters wél welkom.