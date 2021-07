Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard ‘vijf jaar in de shit’; dit zijn de gevolgen van de maatregelen op de Haringvlietbrug

Onaanvaardbaar. Verrassend. Absurd. Die reacties komen op de aangekondigde verkeersmaatregelen voor de Haringvlietbrug. Over een paar weken wordt in beide richtingen een rijstrook afgesloten en mag het verkeer er nog maar met vijftig kilometer per uur overheen. Dat gaat twee jaar duren.

De maatregelen hebben gevolgen voor het verkeer op de snelwegen ten zuiden van Rotterdam. Niet alleen de gebruikers van de A29 krijgen met extra reistijd te maken, ook in andere delen van de regio zullen de gevolgen de komende twee jaar merkbaar zijn.

De Haringvlietbrug is in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd. In juli 1964 is de brug in gebruik genomen. Zowel het vaste deel als de bewegende klep zijn aan onderhoud toe. Het acute probleem zit in de klep. Daarop zitten aluminium platen die met klemmen zijn vastgezet.

Door het vele en zware verkeer, blijven die klemmen niet goed zitten. Kort geleden zijn nieuwe klemmen geprobeerd, maar ook die voldoen niet, zo heeft Rijkswaterstaat laten weten. De enige oplossing die Rijkswaterstaat nu kan bedenken om die klemmen wel vast te laten zitten, is langzamer rijden over de brug. Daardoor is er minder kans dat de klemmen lostrillen. Als er geen maatregelen genomen worden, is de kans dat de alumium rijplaten of klemmen loskomen. Dat levert gevaar voor zowel het weg- als scheepvaartverkeer op.

Moeilijk te handhaven, dus naar één rijstrook

De politie heeft aangegeven dat het voor de handhaving van de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur noodzakelijk is om maar één rijstrook in beide richtingen open te houden. Dit moet over een week of drie ingaan en duurt tot de klep in 2023 vervangen wordt. Dat betekent dus twee jaar lang extra reistijd voor gebruikers van de Haringvlietbrug.

Rijkswaterstaat heeft becijferd dat het in de spits op een doordeweekse dag zo’n dertig minuten extra gaat kosten om over de brug te komen. Ook verwacht de dienst extra drukte op de A16 door verkeer dat een andere route kiest.

De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee vinden de nu genomen maatregelen onaanvaardbaar. “Je kan ook trajectcontrole inzetten, dan kan je twee rijstroken open houden. Of een baan open houden voor de hulpdiensten en het openbaar vervoer”, zegt wethouder Harry van Waveren van Hoeksche Waard.

Trajectcontrole lijkt ook hoogleraar Transportbeleid, Infrastructuur en Logistiek aan de Technische Universiteit Delft Bert van Wee een logische oplossing: “Ik snap die redenering heel goed, halvering van de capaciteit voor alleen handhaving is wel een hoge prijs.” Het verschil in reistijd door een lagere snelheid is klein bij een kort traject, weet Van Wee. De pijn zit in de beschikbaarheid van de rijstroken.

Weinig alternatieven

“Voor vrachtverkeer is de schade per uur reistijdvertraging veel hoger dan voor personenwagens. Er zijn niet zo veel alternatieven, dus het halveren van de capaciteit gaat pijn doen”, zegt Van Wee. “Mijn beeld is dat de kosten voor trajectcontrole waarschijnlijk lager zijn dan de extra kosten voor de transportwereld. Te meer omdat het twee jaar gaat duren.”

Van Wee snapt dat er iets moet gebeuren: “Als er een technisch gebrek is geconstateerd dan is het logisch dat er maatregelen genomen worden. Als het nodig is voor de veiligheid, dan moet het.” De hoogleraar verwacht dat automobilisten zich zullen aanpassen en dat de gevolgen misschien minder groot zijn dan sommigen denken.

“Vaak overschatten we de invloed van dit soort maatregelen op de files. Mensen passen zich aan, ze gaan eerder of later weg of thuiswerken.” Dat geldt vooral bij projecten die lang van te voren zijn aangekondigd, zoals de langdurige afsluiting van de Maastunnel in Rotterdam. Van Wee: “Als ze het nu niet kunnen uitstellen, betekent het wel dat minder mensen goed geïnformeerd zijn dus dat kan in het begin meer problemen opleveren.”

Twee jaar is te lang

Joost Visbeen is CEO van DLG Logistics, een groot tranportbedrijf met onder meer een vestiging in Nieuwe Tonge. Vanuit deze vestiging rijden zo'n honderd wagens die dus gebruik maken van de Haringvlietbrug. Visbeen noemt het besluit van Rijkswaterstaat om op de Haringvlietbrug een snelheidsbeperking in te stellen en rijbanen af te sluiten "verrassend en absurd".

Vooral op een route waar zoveel verkeer gebruik van moet maken."Dat er een probleem is met een brug is één ding, maar moet dat dan twee jaar duren? Er moet door Rijkswaterstaat meer actie op dit dossier worden genomen en de problemen moeten sneller hersteld worden".

De directeur van DLG Logistics laat verder weten dat er voor het verkeer op de A29 dat nu van de Harlingvlietbrug gebruik maakt eigenlijk geen alternatieven zijn. "Je kunt omrijden, maar als iedereen dat doet sta je daar ook in de file".

Transport en Logistiek meldde gisteren de schade voor de sector op 53 miljoen euro te schatten. Visbeen heeft nog geen idee hoeveel schade zijn bedrijf gaat lijden. "De problemen bij de Haringvlietbrug gaan voor vertraging zorgen en dat kost zeker geld. Het levert altijd schade op". Visbeen zegt zelf niet veel te kunnen doen en wacht af welke stappen TLN gaat nemen.

Brandweer en ambulance

De hulpverleningsdiensten op Goeree-Overflakkee zijn deze week ook geïnformeerd over de maatregelen. Woordvoerder Elise Bergsma van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rotterdam laat weten dat brandweer en ambulance de aanrijtijden zullen blijven halen. “We houden er rekening mee en zorgen voor een oplossing. Er worden altijd andere wegen gevonden om de aanrijtijden te halen”, zegt Bergma die erop wijst dat de diensten vaker te maken hebben met langdurige wegafsluitingen.

Het enige zorgpunt nu voor de ambulancedienst is de route vanaf Goeree-Overflakkee naar het Erasmus MC in Rotterdam. Die loopt via de Haringvlietbrug. “We gaan ervan uit dat ook daar een oplossing voor komt”, aldus Bergsma.

In 2025 opnieuw ellende

Na 2023 is het nog niet afgelopen met de verkeersellende rond de Haringvlietbrug. Twee jaar later staat de renovatie van het vaste deel van de brug op het programma. Daarvoor zal de brug een aantal weken volledig worden afgesloten.

“Wij zitten gewoon vijf, zes jaar in de shit.” Voor wethouder Van Waveren van Hoeksche Waard is het duidelijk. Het moet anders: “Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat beweegbare deel beweegbaar moet blijven. Dat begrijp ik, dat is logisch bij een brug, maar je kan ook omvaren, om ons eiland heen.”

Daarin ziet Van Waveren verlichting voor de inwoners van Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee: "In 2025 staat de renovatie van het vaste deel van de brug op de planning. Onze vraag aan minister is: zet die brug vast, doe dat zo snel mogelijk en pak dat beweegbare deel aan als je met vaste deel aan de gang gaat. Dan is de pijn nu kort. Dan hebben wij als Hoeksche Waard, Goeree, de transportsector en Dordrecht er maar één keer last van.”

Schouder aan schouder

Wat de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard betreft is het laatste woord nog niet gezegd. “We gaan schouder aan schouder naar Den Haag, ik schat de kans vijftig procent in dat we iets bereiken”, aldus wethouder Harry van Waveren van Hoeksche Waard.

De oplossing die Van Waveren voorstelt om het beweegbare gedeelte van de brug de komende twee jaar vast te zetten, zal niet in goede aarde vallen bij de pleziervaart. Nu al kunnen boten hoger dan 13 meter maar één keer per week door de Haringvlietbrug. Die maatregel is zes weken geleden genomen om problemen met de beweegbare klep te voorkomen.

Volgens Rijkswaterstaat gaat de Haringvlietbrug elk jaar tussen april en oktober zo’n 1600 keer open. In de meeste gevallen is dat voor de pleziervaart, het gaat dan om zo’n 10.000 schepen. Ongeveer 150 keer gaat de brug voor de beroepsvaart open.

Een dag omvaren

Sinds eind mei gaat de klep gaat alleen omhoog na een inspectie van de klemmen. En dat is dus maar één keer in de week. In de jachthavens rond het Haringvliet wordt daarover geklaagd. Dirk Griffioen is havenmeester van jachthaven de Hitsert in Zuid-Beijerland, vlak naast de Haringvlietbrug. Hij heeft zelf ook een zeilboot.

"Voor mij zelf betekent het dus dat als ik naar Zeeland wil ik dik om moet varen via de Noordzee. Of ik moet via het Spui, de Oude Maas en de Dordtsche Kil. Dan ben ik ruim een dag langer bezig. Dat is heel vervelend", verzucht hij.

Volgens Ruurd van der Wel van de ondernemersorganisatie HISWA-RECRON kost het de ondernemers aan het Haringvliet veel geld. De belangenbehartiger van ondernemers in de watersport en recreatie stelt: “Als je van zo'n 74 openingen van de brug per week gaat naar één keer per week, dan doet dat veel met de bedrijven in de regio.” De watersportbedrijven snappen er niets van de maatregelen.

"We hebben een inventarisatie gedaan over de afgelopen zes weken en dan kom je toch op een bedrag van enkele tonnen dat is misgelopen. Maar je kan je voorstellen dat in de maanden juli en augustus het geld echt verdiend moet worden. Als je dan over een langere periode die brug maar één keer per week opent, waar Rijkswaterstaat nu over spreekt, dan heb je het gewoon over enkele miljoenen”, zegt Van der Wel.

Rijkswaterstaat bereidt de invoering van de snelheidsverlaging en het afsluiten van één rijstrook in beide richtingen momenteel voor. Verwacht wordt dat het twee tot drie weken duurt voordat de maatregelen ingaan. Volgende week overleggen de verschillende partijen over de maatregelen en de gevolgen.