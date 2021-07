Fraser tevreden met overwinning bij Heracles: 'Mooie afsluiting van fantastisch trainingskamp'

De oefenwedstrijd tegen Heracles vormde de afsluiting van Sparta's trainingskamp. Net als Excelsior komt ook Sparta al een aantal jaar in Delden. Fraser: "We hebben het daar fantastisch. De velden zijn uitstekend en als je dan nog het trainingskamp kan afsluiten met een winstpartijtje bij Heracles, met een beetje publiek, kan dat niet mooier."

Voor rust creëerde Sparta weinig kansen en gaf het slechts twee mogelijkheden weg. Na rust ging de Kasteelclub zorgvuldig met z'n kansen om. Emanuel Emegha was twee keer scherp voor het Almelose doel. Al hecht Fraser niet al te veel waarde aan de overwinning van zijn ploeg: "In de eerste helft vond ik het een behoorlijke wedstrijd voor twee ploegen die net zijn begonnen. In de tweede helft was het wat rommeliger. Toen gingen we 3-5-2 spelen en in principe wil ik dit seizoen beginnen met 4-2-3-1. Of 4-3-3, hoe je het ook wil noemen. Iedereen heeft 45 minuten gespeeld om meer inhoud te krijgen."

Sparta speelde zonder Abdou Harroui. De middenvelder keert maandag terug van zijn vakantie. Doelman Maduka Okoye keek de hele wedstrijd toe. "We wilden graag Van Leer en Coremans zien spelen", licht Fraser toe. "Het heeft niks met een eventuele transfer te maken. Ik ga er vanuit dat iedereen er bij blijft, ook al is het duidelijk dat Harroui en Okoye goed in de markt liggen. We weten dat het zo is, dus daar zullen we ook naar moeten handelen. Ik heb min of meer de toezegging gekregen dat we op een eventueel vertrek kunnen anticiperen. Of er een nieuwe eerste doelman bij komt als Okoye vertrekt? Ik hou van concurrentie. Anders krijgen ze nog veel meer een schreeuwende trainer langs de kant. Dan kunnen ze beter elkaar scherp houden", besluit Fraser.