Stoelen van het Oude Luxor Theater ter adoptie aangeboden

De stoelen in het Oude Luxor Theater in Rotterdam zijn nodig aan vervanging toe, maar dat is een flinke kostenpost. Om de benodigde driehonderdduizend euro op te halen hiervoor kunnen liefhebbers vanaf vrijdag een stoel adopteren. En de eerste stoel heeft al een nieuwe 'eigenaar', laat het Luxor weten.

Het honderd jaar oude theater is in 2014 nog verbouwd, maar de zaal is toen intact gebleven met de stoelen die bij de verbouwing in 1972 zijn neergezet. Het theater wil al langer de stoelen vervangen, omdat het comfort "echt niet meer van deze tijd is". De nieuwe stoelen moeten onder meer zorgen voor meer beenruimte. Ook gaat de capaciteit van de zaal iets omhoog: van 935 naar ruim duizend stoelen.

Om een nieuwe stoel te adopteren, moet wel flink in de buidel worden getast. Eén stoel kost namelijk 450 euro, maar dan wordt wel de naam van de donateur erop gezet. Ook is deze plek voor deze persoon gereserveerd op een speciale avond. Bedrijven en particulieren hebben ook de mogelijkheid om een hele rij of een deel van de zaal te adopteren.

De eerste stoel is inmiddels geadopteerd, laat een woordvoerder van het Luxor Theater vrijdagavond weten. Wat er met de oude stoelen gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Die zullen waarschijnlijk later op een andere manier verkocht worden. De verbouwing moet in februari 2022 klaar zijn.