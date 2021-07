Schiedammers sparen geen voetbalstickers of pokémonkaarten, maar plaatjes van de buurman en overbuurvrouw

Een plaatje van je buurman, de plaatselijke winkelier of kapster sparen? Dat kan vanaf deze week in Schiedam. Meer dan zeventig mensen uit Schiedam-Oost doen mee met Buurtplaatjes, een project van het Stedelijk Museum Schiedam en kunstenaar Maarten Bel. Doel is niet alleen om het spaarboek vol te krijgen, maar vooral ook om de mensen in de buurt beter te leren kennen.

De plaatjes zijn te verkrijgen bij aankopen bij lokale ondernemers, vertelt Maarten Bel. "Mensen konden zichzelf opgeven hiervoor. Op de plaatjes staan heel gewone buurtbewoners, van één jaar tot zelfs iemand van 93", legt hij uit.

Het verzamelalbum bij het sparen van voetbalplaatjes is ingedeeld per club of land, maar hier zijn de categorieën wezenlijk anders. "Zo heb je een categorie met mensen die het liefst met een warm maal ontbijten in de ochtend, met mensen die ooit iemands leven hebben gered of met mensen die een Billy-kast van Ikea thuis hebben staan. Dat zijn eigenlijk heel simpele categorieën waaronder je kan vallen, maar het leuke is dat er daardoor wel veel verschillende mensen binnen zo'n categorie samenkomen."

Per categorie is ook een podcast gemaakt, die via een QR-code in het boek te luisteren is. Daarin komen de mensen uit die sectie aan het woord. Ook worden evenementen georganiseerd, zoals een ochtendontbijt mét warm maal.

Drempelverlagend

Maar is dit kunst, vraagt de presentator van Radio Rijnmond zich af? "Jazeker", zegt Bel. "Kunst gaat ook over het met elkaar in contact komen en dat is zeker in een wijk als Schiedam-Oost heel belangrijk. We raken steeds meer van elkaar vervreemd, maar dit is een ludieke en sympathieke manier om je buurtgenoten te leren kennen. De relatie met je buren is ten slotte heel belangrijk. Dit moet drempelverlagend werken om het gesprek met elkaar aan te gaan."

Op het project wordt volgens de kunstenaar enthousiast gereageerd. De kans is groot dat Buurtplaatjes ook wordt uitgebreid naar andere delen van Schiedam.