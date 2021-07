Bescheiden opbrengst wapeninleveractie in Dordrecht

De driedaagse actie waarbij mensen zonder gevolgen afstand konden doen van hun steek-, slag- of stootwapens in Dordrecht, heeft enkele wapens opgeleverd. Een eerdere inleveractie in de regio in 2019 was een groot succes met ruim tweehonderd ingeleverde wapens. De gemeente Dordrecht spreekt nu over een 'bescheiden opbrengst'.

De actie ging dinsdag van start. Toen zijn enkele vuurwapens en één luchtdrukpistool ingeleverd bij het wijkcentrum Koloriet in Oud-Krispijn. Wapenbezitters konden de dagen erna hun spullen inleveren bij een wijkcentrum in de binnenstad en bij jongerenontmoetingsplek De Plint in Sterrenburg. De opbrengst daar was drie messen, enkele busjes pepperspray en een boksbeugel.

"Ieder mes dat van straat af is, is mooi meegenomen", zei politiewoordvoerder Gijs Van Nimwegen eerder deze week op Radio Rijnmond. Maar de drempel om vervolgens een nieuw wapen te kopen, is laag: een keukenmes koop je tenslotte gewoon in de winkel en ook aan een honkbalknuppel kan je gemakkelijk komen. "Als je die actie helemaal niet doet, gebeurt er ook niets. Dan kun je beter drie dagen zo'n inleveractie aanbieden." Mocht je gepakt worden met een wapen op zak, dan zijn de gevolgen niet te overzien. "Dan heb je heel wat uit te leggen en wordt je vaak ook aangehouden."

De gemeente Dordrecht spreekt van een 'bescheiden opbrengst', maar denkt samen met de politie wel dat de actie voor bewustwording onder jongeren heeft gezorgd. De wapens worden door de politie vernietigd.

Begin 2019 konden mensen bij zes politiebureaus in Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Dordrecht ook hun wapens inleveren zonder gestraft te worden. De buit was toen zestig vuurwapens en 202 steek- en overige wapens. De Tweede Kamer pleitte na deze actie in de regio voor een landelijke inzamelingsactie, maar de politie noemde dat destijds 'niet opportuun en niet wenselijk'.