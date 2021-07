'Griekse kunstdief had ook gestolen Kunsthal-werken in bezit'

De Griek die vorige week werd opgepakt voor een kunstroof in Athene in 2012, had ook twee werken in zijn bezit die in datzelfde jaar zijn buitgemaakt uit de Kunsthal in Rotterdam. Dat zegt kunstdetective Arthur Brand in de Telegraaf. Eén van die twee werken zou George S. inmiddels hebben doorverkocht.

De Kunsthalroof is een van de grootste kunstroven uit de Nederlandse geschiedenis. Roemeense dieven braken in de nacht van 15 op 16 oktober 2012 in en namen zeven werken van onder anderen Claude Monet, Pablo Picasso en Henri Matisse mee. Ze vertegenwoordigden een waarde van 18 miljoen euro.

Van een paar kunstwerken is bekend dat ze verbrand zijn, maar dat kan niet met zekerheid gezegd worden van alle werken. Kunstdetective Brand sprak met een vrouw die nauwe contacten had met de Griekse kunstdief. Hij had al een half jaar contact met de vrouw en wist veel te vertellen over de dief, die vorige week werd opgepakt.

De vrouw zegt dat S. vertelde over een Picasso en een Monet uit de Kunsthal in Rotterdam, die hij in bezit had. De werken zou hij hebben verstopt in een huis van een kennis in Griekenland, maar de Griek zou de werken naar Nederland willen vervoeren. Daar zag hij vanwege het coronavirus en de restricities om te reizen uiteindelijk vanaf, is het verhaal. De vrouw roept een familielid van de man nu op om naar de politie in Griekenland of Nederland te gaan om te vertellen waar de werken uit de Kunsthal zijn.

Brand heeft volgens de Telegraaf aanwijzingen dat George S. de Picasso al heeft verkocht. "Dat vermoed ik. Het werk van Monet heeft hij nog wel in zijn bezit. Ik ben als de dood dat het werk net als de twee schilderijen uit het Atheense museum, ergens in een ravijn verstopt is en daar zal zwaar beschadigd zal raken. De Griekse politie moet George S. goed uithoren en echt gaan zoeken.”