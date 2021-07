Bijen zoemen nu op plek waar ooit de wolven huilden in Diergaarde Blijdorp

De Bijenvallei is eigenlijk een stukje wilde stadsnatuur, legt Nederlof uit. "We hebben hier het afgelopen jaar de basis voor gelegd, in de luwte van het coronajaar." Zo zijn er allerlei bloembollen geplant in de vallei die alle ruimte moeten bieden aan vlinders, bijen en vogels. "Mensen zijn nu veel bezig met de wilde natuur en biodiversiteit. Ze zijn de natuur om hun huis veel meer gaan waarderen. Blijdorp heeft daar een belangrijke taak in als het gaat om educatie. Bij dit verblijf hadden we de mogelijkheid om de hekken weg te halen en de ruimte te geven aan de dieren die we in onze eigen omgeving zien."

Op de vallei is nu misschien nog niet erg veel te zien, maar dat moet groeien met de jaren. "Er komen hier veel mensen met fotografie als hobby en dus met grote camera's; zij zien wel degelijk dat er bloemetjes groeien en dat daarop nu al hommels en bijen zitten", zegt Nederlof. "Met de vele informatiebordjes erbij proberen we hen te triggeren. Het mooiste is dan nog als een vrijwilliger of rondleider hier meer over kan vertellen."

Louwrens-Jan Nederlof, Kees Vink en Jeroen Kappelhof | Foto: Rijnmond

Eigen tuin

De dierentuin hoopt dat mensen dan ook meer ontdekken wat ze thuis kunnen doen om insecten en vogels de ruimte te geven. "In veel tuinen zie je tegenwoordig alleen maar tegels, maar dan zie je die insecten juist niet. Een plek in de dierentuin zoals deze heb je nodig om je daarvan bewust te worden en om te kijken wat je nog meer kan doen met je eigen tuin", zegt Jeroen Kappelhof van Blijdorp. "Dat kan bijvoorbeeld door tegels uit de tuin te halen of een bijenhotel op te hangen", voegt zijn collega toe.

De Bijenvallei is naast een mooie plek in de dierentuin ook een gebied voor onderzoek. "Welke natuur zie je hier ontstaan in de komende jaren en hoe verhoudt zich dat tot de natuur in de rest van de stad?", zegt Kees Vink van de Erasmus University. "Met bepaalde kleine initiatieven kun je al veel betekenen, denken wij. Maar we willen ook zien welke rijkdom je hier ziet ontstaan." Maar bijvoorbeeld ook door onderzoek met kunstlicht te doen, kunnen we bekijken wat dat doet met de biodiversiteit. Dat kan dan nog breder getrokken worden naar de rest van de stad. "De inzichten kunnen we terugkoppelen naar de gemeente, bijvoorbeeld over het belang van duisternis in de stad."

De Bijenvallei telt nu al zo'n dertig plantensoorten, maar is eigenlijk nooit af, zegt Nederlof. "Het is pas net begonnen!"