Bahri raakte zelf besmet met corona en spoort nu de moslimgemeenschap aan om zich te laten vaccineren: 'Als je respect hebt voor jezelf, neem je deze prik'

Voorzitter Ismail Guvec van de moskee aan het Afrikaanderplein vertelde het eerder deze week al op Radio Rijnmond. De vaccinatiegraad onder de moslimgemeenschap is een stuk lager dan de 85 procent waar Hugo de Jonge naar streeft. "Ze laten zich informeren door sociale media en via via, terwijl dat niet altijd de juiste informatie is", zei hij toen. "Ze denken dat ze later geen kinderen meer zouden kunnen krijgen, maar hebben het bijvoorbeeld ook over chips of dat er gespeeld wordt met DNA. Dat zijn dingen die ze via sociale media horen."

De GGD en moskee sloegen de handen ineen om het aantal gevaccineerden op te krikken. Een groep vrijwilligers springt zaterdag bij om de boel in goede banen te leiden. Een van hen is Bahri, die het coronavirus zelf een tijdje geleden opliep. "Ik weet dus hoe het voelt. Ik kon moeilijk ademhalen. M'n vader en moeder zijn in één week overleden aan het virus. Ik wil daarom graag helpen", legt hij uit. "Ik denk dat mensen geen respect hebben voor zichzelf en anderen als ze zich níet laten vaccineren. Als je dat wel hebt, dan moet je de prik nemen."

Hij merkt zaterdag dat mensen bang en zenuwachtig zijn om zich te laten prikken. "Sommigen moeten huilen. Maar een prik is belangrijk voor de gezondheid. De moskee is een bekende plek voor Turkse en andere islamitische mensen. Onze imam vertelt ook over het belang van het vaccineren. Ik vind het mooi dat het hier kan."

Drempelverlagend

Meneer Burhan is een van de mensen die op de 'prikdag' in de moskee is afgekomen. "Je hebt hier geen afspraak nodig, dus ik kon meteen terecht. Daarom heb ik ervoor gekozen om hier te gaan", legt hij uit. "Het is goed voor je eigen veiligheid en die van anderen om je te laten vaccineren. En het is goed dat de moskee die verantwoordelijkheid neemt. Het verlaagt de drempel, denk ik. Hier in de gangen van de moskee hoor je mensen er positief over praten en dat geeft steun." Een andere man sluit zich daarbij aan. "Ik heb corona gehad en had het zwaar. Als mensen gevaccineerd zijn, zijn er minder zieken."

Maar niet alleen moslims kunnen in de moskee terecht voor een prik. Zeevarende Ricardo staat ook in de rij voor een vaccinatie. "Ik hoorde dat het hier kon en wilde de prik meteen halen. Het is goed geregeld hier." Voorzitter Guvec is blij om dat te horen. "Naast godsdienst hebben we hier ook sociale activiteiten. We hebben een sociaal-maatschappelijke rol en die proberen we op deze manier te vervullen. We zijn voor iedereen open, welke kleur dan ook."