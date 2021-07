Het weer van vandaag: zon en wolken, later onweer

Vanavond trekken de buien naar het noorden wegen klaart het vanuit het zuidwesten weer af en toe op. Lokaal ontstaat er wat nevel. De temperatuur ligt rond de 15 graden en er staat een zwakke zuidenwind.

Morgenochtend is het droog en schijnt de zon nog even. Al vrij snel neemt de bewolking toe en gaan er buien vallen, waarbij lokaal een klap onweer voorkomt. Pas in de avond breekt de zon opnieuw door. De temperatuur loopt op naar 20 of 21 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.



Vooruitzichten

Volgende week blijft het weerbeeld wisselvallig. Elke dag schijnt de zon even, maar er trekken ook regelmatig wolken over waar af en toe een aantal buien uit vallen. Soms ziet hier een klap onweer bij. Met name dinsdag staat er een stevige zuidwestwind. De temperatuur ligt rond de 20 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,1 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.