Voormalig Sparta-middenvelder Kevin Strootman blijft in Italië spelen

Kevin Strootman wordt nog een seizoen verhuurd door zijn Franse club Olympique Marseille. De voormalig middenvelder van Sparta gaat een jaartje voor Cagliari in Italië voetballen. In de deal is ook een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Strootman speelde het afgelopen halfjaar voor een andere Italiaanse club: Genoa. Bij Olympique Marseille kwam de Ridderkerker nauwelijks meer in de plannen voor. Ondanks dat Strootman zijn minuten maakte bij Genoa in de Serie A, werd hij niet opgenomen in de EK-selectie van het Nederlands Elftal.

In het verleden voetbalde Strootman ook al in Italië. Bij AS Roma was hij van 2013 tot en met 2018 een vaste klant in de basisopstelling. In Nederland stond Strootman naast Sparta ook bij FC Utrecht en PSV onder contract.