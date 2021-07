De stad bekijken vanaf het dak van Rotterdam Centraal of de Maassilo? Het kan deze zomer

De organisatie van de Rotterdamse Dakendagen wil laten zien hoe daken kunnen bijdragen aan een gezonde, levendige en toekomstbestendige stad. Het programma van de Dakendagen trapt deze zaterdag af op het Dakpark in Rotterdam. Omwonenden en andere liefhebbers zijn daar de hele maand welkom voor activiteiten rondom tuinieren, thee maken of wandelen. En voor de mensen die nog helemaal niet bekend zijn met een van de grootste dakparken in Europa worden ook rondleidingen gegeven.

De organisatie is vooral blij dat de dakentours, over de daken van een aantal iconische Rotterdamse gebouwen, met de huidige coronamaatregelen weer door kunnen gaan. Zo kunnen De Heuvel en De Kroon 'beklommen' worden, net als het Centraal Station, De DakAkker en de Groene Kaap op Zuid. Voor de nachtbrakers is er een excursie op de late avond op de DakAkker, waar de ecologen van Bureau Stadsnatuur met deelnemers op zoek gaan naar insecten die in de late uurtjes actief zijn.

Ted Langenbach Museum

Daarnaast zijn er theatervoorstellingen op onder meer het dak van de Bijenkorf en klinkt er zeven avonden livemuziek vanuit de toren van de Laurenskerk. Partygoeroe Ted Langenbach draait op 10 juli in het 'Ted Langenbach Museum' op het dak van de Maassilo plaatjes.

Omdat de activiteiten van De Rotterdamse Dakendagen vrijwel allemaal in de buitenlucht zijn, is het niet nodig om vooraf een negatieve coronatest te laten zien. Uiteraard gelden wel de coronamaatregelen zoals anderhalve meter afstand en wordt een gezondheidscheck gedaan bij aanvang. Ook moeten mensen in sommige gevallen waarin geen afstand gehouden kan worden, een mondkapje dragen.