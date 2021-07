LIVE: Feyenoord maakt aanvallend gezien een goede indruk tegen AEK Athene (3-1)

Feyenoord speelt zaterdag de tweede oefenwedstrijd van het seizoen. De Rotterdammers ontvangen op Varkenoord de Griekse club AEK Athene. Via de onderstaande livestream mis je niets van dit vriendschappelijke duel.

Om 13:30 uur wordt er op Rotterdam-Zuid afgetrapt voor Feyenoord-AEK Athene. Via het YouTube-kanaal van Feyenoord is het oefenduel live te volgen. De stream is hieronder te bekijken:

Vorige week oefende Feyenoord voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Arne Slot. AA Gent uit België werd toen op een 1-1 gelijkspel gehouden.

Rijnmond Sport is ook aanwezig bij Feyenoord-AEK Athene. Na afloop van deze vriendschappelijke wedstrijd kun je interviews en een samenvatting terugvinden. Ook houden we een liveblog bij rondom Feyenoord-AEK Athene.

Wil je meepraten over Feyenoord-AEK Athene? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.

LIVE: Feyenoord - AEK Athene 3-1 (3-1)

14' 0-1 Muamer Tankovic

29' 1-1 Bryan Linssen

32' 2-1 Naoufal Bannis

38' 3-1 Luis Sinisterra

Opstelling Feyenoord (eerste helft): Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Til; Linssen, Bannis, Sinisterra