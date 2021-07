Apentweeling geboren in Diergaarde Blijdorp

Een pinchéaapje in Blijdorp | Foto: Diergaarde Blijdorp (archief)

Het babynieuws in Diergaarde Blijdorp houdt niet op. Eerder deze week meldde de Rotterdamse dierentuin de geboorte van twee zeeleeuwtjes, maar naar nu blijkt zagen vorige week ook twee pinchéaapjes het levenslicht. Het gaat om een tweeling.

De pinchéaap is een ernstig bedreigde diersoort en is te herkennen aan een grote bos lang wit haar op hun kop. Ter wereld zijn er nog maar 7.500 van deze apen. Ze leven in de bossen van noordwest-Colombia.

Pinchéaapjes zijn monogame dieren en vormen dus een paar voor het leven. De pas geboren tweeling is al de derde tweeling van dit stel in Blijdorp.

Ernstig bedreigd

De Rotterdamse dierentuin ondersteunt een project om deze apensoort en het leefgebied te beschermen. Zo zijn de afgelopen tijd via het project honderdduizend nieuwe bomen aangeplant om het leefgebied te vergroten. Ook wordt veldonderzoek gedaan in Colombia om meer te weten te komen over de factoren die belangrijk zijn voor de pinchéaap om te overleven.