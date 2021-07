Oefenwedstrijden: Excelsior pijnlijk onderuit tegen Belgische amateurs, FC Dordrecht start met zege

Excelsior en FC Dordrecht hebben zaterdag voor het eerst geoefend in de voorbereiding op het komende voetbaljaar. Beide ploegen voetballen komend seizoen in de eerste divisie en speelden vriendschappelijk tegen amateurs. Lees hier de uitslagen van de Kralingers en de Schapenkoppen.

In Scharendijke speelde Excelsior het vriendschappelijke duel met de Belgische amateurploeg Winkel Sport. Veel plezier beleefden de Kralingers niet aan de oefenwedstrijd in Zeeland. Winkel Sport zegevierde namelijk met 1-0.

Een opvallende afwezige bij Excelsior was Elias Már Ómarsson. De clubtopscorer van het vorige seizoen heeft een lichte blessure en werd daarom buiten de selectie gehouden.

FC Dordrecht

Trainer Michele Santoni had een positievere middag met FC Dordrecht. Hij zag in Roosendaal zijn ploeg met 3-1 winnen van de amateurs van RBC. De doelpunten kwamen op naam van Jari Schuurman, Alessio Miceli en Denis Mahmudov.

Leon Vlemmings, innovatiemanager van FC Dordrecht, laat weten dat de Schapenkoppen een aantal stagespelers een contractvoorstel heeft gedaan. Komende week moet daar meer duidelijkheid over komen. Vlemmings kon nog niet zeggen of samenwerkingspartner Fortuna Sittard binnenkort al huurlingen naar FC Dordrecht stuurt. "We zijn pas een week bezig. We hebben nog een achterstand in te halen", licht hij toe.