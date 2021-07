Feyenoord na een prima eerste helft langs AEK Athene

Feyenoord heeft zaterdag het tweede oefenduel in de voorbereiding gewonnen. De Rotterdammers waren op Varkenoord met 3-1 te sterk voor AEK Athene. Vooral in de eerste helft lieten de mannen van trainer Arne Slot een goede indruk achter.

In de eerste helft maakte Feyenoord vanaf het begin al een goede indruk. Bryan Linssen was in de zesde minuut al dichtbij het openingsdoelpunt, maar zijn kopbal werd van de lijn gekopt. Hoewel de Rotterdammers beter waren, scoorden de Griekse bezoekers de eerste goal van de vriendschappelijke wedstrijd. Muamer Tankovic benutte de enige kans die AEK Athene tijdens de eerste helft kreeg (0-1).

Na het openingsdoelpunt werd het spel van Feyenoord echter niet minder. Sterker nog, het team van Slot zette aan. Zo had Bryan Linssen twee mooie lobjes in huis. De eerste ging nipt over het doel van AEK Athene, maar de tweede lob belandde wel tegen de netten (1-1). Niet veel later nam Feyenoord zelfs de leiding tegen AEK Athene. Op aangeven van Luis Sinisterra tikte Naoufal Bannis de 2-1 binnen.

Vlak voor de rust tilde Feyenoord de stand al naar 3-1. Linssen zette goed druk op de verdediging van AEK Athene, waarna hij de bal veroverde van Ziga Laci. Sinisterra werkte de voorzet van Linssen vervolgens in het doel.

Elf wissels

Na de pauze was Bannis dichtbij zijn tweede goal van de middag. Op aangeven van Guus Til moest de spits van Feyenoord scoren, maar Ionut Nedelcearu blokte op tijd de poging van Bannis. Niet veel later waren de Grieken aan de andere kant gevaarlijk. AEK Athene-spits Karim Ansarifard stuitte op doelman Justin Bijlow.

De tekst gaat verder onder de tweet:

Nadat Slot een compleet nieuw elftal in de ploeg bracht, was Feyenoord in aanvallend opzicht een stuk minder actief. De Rotterdammers gaven ook in de tweede helft weinig kansen weg tegen AEK Athene, iets wat tegen AA Gent ook het geval was. Wel had invaller Dylan Vente moeten scoren, maar zijn schot werd gestuit door de keeper. Ook schoot de gretig invallende Christian Conteh een bal voorlangs.

Feyenoord - AEK Athene 3-1 (3-1)

14' 0-1 Muamer Tankovic

29' 1-1 Bryan Linssen

32' 2-1 Naoufal Bannis

38' 3-1 Luis Sinisterra

Opstelling Feyenoord (eerste helft): Bijlow; Pedersen (46’ Hall), Fer, Senesi, Malacia (46’ Burger); Diemers (45’ El Bouchataoui) , Toornstra, Til; Linssen, Bannis, Sinisterra

Na een uur spelen kwamen de volgende spelers binnen de lijnen: Antonucci, Azarkan, Conteh, Hartjes, Jansen, Milambo, Skogen en Vente