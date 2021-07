Arne Slot: 'Ik heb Feyenoord vaker zo zien spelen'

Arne Slot na Feyenoord-AEK Athene (3-1) over het spel: 'Intenties zijn er in elk geval'

Arne Slot zag Feyenoord goed beginnen in het oefenduel met AEK Athene (3-1), maar de trainer van de Rotterdammers zag ook verbeterpunten bij zijn team. Het spel van zijn ploeg stemt Slot in elk geval nu al positief.

De Feyenoord-trainer vond dat zijn ploeg goed en agressief aan de vriendschappelijke wedstrijd begon. De tegengoal had voorkomen kunnen worden als Marcos Senesi volgens Slot meer opties had om de bal af te geven. "Als Senesi het niet meer weet, dan moet hij met de bal niet blijven lopen. Senesi kan dan beter de bal in de achterste lijn leggen. Wat ik wel goed vind, is dat hij daarna onverstoorbaar verder ging", zegt Slot. "Ik vind wel dat Feyenoord goed met een tegenslag kan omgaan", oordeelt hij.

Slot is niet verbaasd dat Feyenoord zo speelt. Volgens hem hebben de Rotterdammers dat vorig seizoen vaker laten zien. Over het huidige aanvallende spel is Slot al tevreden. "Met name de hoge druk. Dat was goed verzorgd. We scoorden zelfs daar een goal uit", zegt Slot. Feyenoord had wel een hoge rendement kunnen houden. "De intenties zijn er in elk geval. Ook zonder bal heeft Feyenoord hard gewerkt."

'Ik zie Berghuis nog als een speler van Feyenoord'

Momenteel staat Steven Berghuis nog bij Feyenoord onder contract, maar aartsrivaal Ajax wil de aanvaller graag inlijven. "Uiteraard ben ik ermee bezig omdat het iets met ons zou kunnen betekenen als Berghuis naar een andere club zou gaan, maar ik heb niet de indruk dat de spelersgroep er door wordt afgeleid", denkt Slot, die geen ander gedrag bij zijn spelers merkt rondom deze mogelijke transfer.

De trainer van de Rotterdammers hoopt dat Berghuis blijft. Slot ziet hem nog steeds als een speler van Feyenoord. "Ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. Als hij een andere keuze maakt, dan is het zijn goed recht. Dan hebben wij er alles aan gedaan om hem te houden."