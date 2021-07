Feyenoord-back Pedersen na debuut: 'Ik hou van aanvallen, maar verdedigen komt op de eerste plaats'

Tijd dus voor een eerste kennismaking met de Scandinavische back. Pedersen houdt er van om veel op te komen, en laat dat nu precies zijn waarom Feyenoord hem heeft gehaald. "Het bevalt me goed, de stijl van voetballen van de trainer en deze club past goed bij mij," zegt Pedersen tegenover Rijnmond.

"Al mag het duidelijk zijn, verdedigen komt op de eerste plaats. Dat is de taak van een verdediger. Het aanvallende aspect is ook heel belangrijk en ik wil daarin belangrijk zijn voor de club en voor mijzelf. Maar het is duidelijk waar de prioriteit ligt," vervolgt de Noor.

Hij is niet de eerste en ook niet de laatste Scandinavische speler die naar Nederland komt. Op één of andere manier blijft de eredivisie een logische volgende stap. "Ik kan niet voor anderen spreken, alleen voor mijzelf. Ik voelde dat de tijd rijp was voor deze stap. Het is lastig om dat verder onder woorden te brengen. Ik wist dat het goed zat en ik er nu klaar voor ben."