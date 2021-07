Bryan Linssen: 'Hoe de trainer met Feyenoord wil spelen, dat is naar ons gevoel al te zien'

In het oefenduel met AEK Athene was Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen op stoom. Tijdens deze vriendschappelijke wedstrijd scoorde de Limburger één keer en gaf hij de assist op het derde doelpunt van de Rotterdammers. "Ik voelde me prima vandaag", reageert Linssen opgetogen.

Hoe trainer Arne Slot met Feyenoord wil spelen, dat merkte Linssen al op de eerste training. "Naar ons gevoel is dat al op het veld te zien", zegt hij. "Je merkt dat we snel naar voren willen. We willen eerder en hoger druk zetten. Ik denk dat we dat vandaag hebben kunnen zien."

Na de drinkpauze in de eerste helft werd Linssen van de linkerkant naar de rechterkant verplaatst. Deze omzetting wierp haar vruchten af, want Feyenoord scoorde vervolgens drie doelpunten tegen AEK Athene. "Uiteindelijk moesten we voor diepgang zorgen", legt Linssen. "De eerste keer waarop ik dat deed, kreeg ik de bal en was die kans een goal. Dan blijf je dat doen. Je wordt dan gevaarlijker. Het geeft vertrouwen."

De kans is aanwezig dat Linssen de eredivisie met Feyenoord zonder Steven Berghuis begint. De aanvoerder van de club staat in de belangstelling van Ajax. "We hebben Berghuis niet gesproken. Hij was druk met het EK. Dan horen we hem niet te storen", vertelt Linssen. "Verder weten we niks en houden we ons er niet mee bezig. Het is zijn ding. Bovendien, wie zijn wij om daar wat over te zeggen?"