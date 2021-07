Luister live mee: Feyenoord-AEK Athene, Sparta en laatste dag CHIO Rotterdam in Radio Rijnmond Sport

Een bomvolle uitzending van Radio Rijnmond Sport deze zondagmiddag. We blikken onder meer terug op de oefenwedstrijden van Feyenoord en Sparta van eerder deze week, praten over de Olympische Spelen en zijn live bij de laatste dag van het CHIO Rotterdam. Schakel vanaf 14:00 uur live in en mis niets!

Feyenoord won zaterdagmiddag het tweede oefenduel van de voorbereiding. Op Varkenoord werd het Griekse AEK Athene met 3-1 verslagen. Bryan Linssen, Naoufal Bannis en Luis Sinisterra waren, allen in de eerste helft, trefzeker voor de Rotterdammers. Presentator Dennis van Eersel praat zondagmiddag in Radio Rijnmond Sport na met doelpuntenmaker Linssen en Feyenoord-trainer Arne Slot.

Vrijdag speelde Sparta de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. In Almelo werd met 2-1 gewonnen van Heracles, door twee doelpunten van Emanuel Emegha. Zijn reactie en die van Sparta-trainer Henk Fraser horen we in Radio Rijnmond Sport.

Daarnaast zijn we natuurlijk live bij de vierde en laatste dag van het CHIO Rotterdam, met als hoogtepunt de Grote Prijs van Rotterdam (springen). Verslaggever Frank Stout is in het Kralingse Bos en praat ons continu bij over de sfeer en resultaten. De Grote Prijs van Rotterdam is ook te volgen via een livestream.

Verder horen we een aantal topsporters uit de regio, die later deze maand hun opwachting maken op de Olympische Spelen van Tokio. Vrijdagavond werd een groot deel van hen uitgezwaaid bij het voormalige cruiseschip ss Rotterdam in Katendrecht. En we bellen met de Rotterdamse cricketclub Punjab, dat knap bovenaan staat in de topklasse.

Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis van Eersel, begint zondagmiddag om 14:00 uur en duurt tot 17:00. De uitzending is ook te beluisteren via de livestream: