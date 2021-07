Rotterdammer (29) doodgestoken in woning Leidschendam

Een 29-jarige man uit Rotterdam is overleden na een steekincident in een flatwoning in Leidschendam. Een 25-jarige vrouw is aangehouden.

De melding van de steekpartij werd zaterdagmiddag om 12:50 uur gedaan. Meerdere hulpdiensten werden ingezet voor de flatwoning aan De Haar in Leidschendam

Het slachtoffer was op het moment dat de hulpdiensten arriveerden zwaargewond. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een 25-jarige vrouw, die op dat moment in de woning aanwezig was, werd aangehouden als verdachte. Zij zit vast voor verhoor.

Huilende kinderen

"Ik heb de ruzie gehoord en de buurman hoorde kinderen huilen", zegt een bewoner van de flat tegen Omroep West. De vrouw die werd opgepakt had volgens de bewoner van de flat, die haar weggevoerd zag worden, geroepen: "Mijn meisjes, mijn meisjes". De twee dochtertjes zijn volgens de bewoner door de politie meegenomen. De deur van de bewuste woning is afgeplakt. De recherche doet nog verder onderzoek in de zaak. De politie vermoedt dat de oorzaak in de relationele sfeer ligt.