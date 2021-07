Baby uit Albert Schweitzer ziekenhuis vernoemd naar dokter Myrthe: 'Mooiste cadeau dat er is'

In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kreeg gynaecoloog Myrthe Bandell een grote verrassing: een van haar patiënten vernoemde haar pasgeboren baby naar haar.

Bandell wist dat de ouders van de baby een meisje zouden krijgen, maar dat het stel hun kind zouden vernoemen naar haar had ze niet durven dromen. "Het was een complete verrassing. Ik vind het een heel mooi gebaar. Ze hebben al een prachtige dochter en dan is dit natuurlijk extra mooi."

De ouders van baby Myrthe kennen de arts al jaren. Moeder Carolien de Graaf was al sinds 2012 bij Bandell onder behandeling. "Zij heeft ons geholpen met het fertiliteitstraject en daar heb ik nu twee gezonde dochters van gekregen." Wat Carolien prettig vindt aan de zorg van Bandell is dat ze tijd neemt voor haar patiënten. "Zelfs al loopt haar spreekuur vertraging op, dan nog neemt ze de ruimte voor je. Toen ik 33 weken zwanger was zei ik tegen mijn man: 'Is het niet leuk als we onze dochter vernoemen naar Myrthe Bandell?"

Toeval of niet: de naam Myrthe is afkomstig van een plant en symboliseert geluk in het huwelijk en vruchtbaarheid. Dat laatste is net waar de arts zich mee bezig houdt. "Ik zie jonge mensen met een kinderwens van begin tot eind. Ik vind het dan ook heel mooi als vrouwen zwanger worden en kinderen krijgen."

Het moment dat dokter Myrthe de baby in haar armen had die naar haar vernoemd was, voelde voor haar dan ook zeer speciaal. "Zwanger worden is al niet vanzelfsprekend, dus het is al prachtig om te zien dat het lukt. Dat er dan ook een kind naar jou wordt vernoemd is gewoon het mooiste cadeau dat er is."