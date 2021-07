HET OPKAMERTJE 20 juni 2021

EERSTE UUR

FAMILIEVERHOUDINGEN

1. De gewone man - Pisa

2. Opa van mezelf - Roel C. Verburg

3. Incest - Cornelis Vreeswijk

SHAME AND SCANDAL IN THE FAMILY

4. Shame and scandal in the family - Shawn Elliott

5. Shame and scandal in the family - Sir Lancelot

6. Wie o wie, groot schandaal in onze familie - De Mounties

MAN OF VROUW

7. Coming back as a man - Caro Emerald

8. Een vrouw telt niet mee - Roel C. Verburg

9. Papa loves mambo - Van Wood Quartet

10. ’t Idool van iedere vrouw - Benny Vreden

PORTOFINO

11. Pizza Portofino - Roel C. Verburg

12. Portofino - Raymond Scott

13. Portofino - Geert Chatrou

14. Portofino - Ocobar

LA FELICIDAD

15. La Felicita - Palito Ortega

16. La Felicita - Digna Garcia

17. Pa wil niet in bad - Johnny & Rijk

TWEEDE UUR

1. Manhattan minuet - Raymond Scott

ECHT GEBEURD

2. Nathan Vecht over zijn postbodepak

3. Zuiderzee - Louis Davids

4. Joep van Deudekom en zijn olifantenverhaal

5. The Penguin - The Novelteers

6. De Maagd van Orleans - Niet Uit Het Raam

7. Benny’s Blues - Sven Hammond Soul