HET OPKAMERTJE 27 juni 2021

EERSTE UUR

BEATLES

1. Back in the USSR - Sigourney Weaver

2. Promises I’ve made - Emitt Rhodes

3. You should me ashamed - Emitt Rhodes

4. Heart of the country - Paul & Linda McCartney

5. Happy now - Jon Allen

6. Achterbank - Roel C. Verburg

IN HET NIEUWS

7. Frank de Boer - Frank Lammers

8. Zeg maar dag - Rob van de Meeberg

TV

9. Adel verplicht - Rob de Nijs & Ab Hostee/Hamelen

10. De kikker en de prins - koor Hamelen

11. Zalig kan het wezen in het ziekenhuis - Oebele

12. Canon 100 jaar Radio Tunes - New Cool Collective

13. Seven-up - Benny Vreden

TWEEDE UUR

CURIEUZE COVERS

1. ’n Egoïst (How high the moon) - Rob de Nijs

2. Neem nou mij (Misty) - Hella Holland

3. Our day will come - Amy Winehouse



ECHT GEBEURD

4. Echt gebeurd - Alex Ploeg

5. Een vliegtuig staat klaar - Mary Porcelijn

6. Naakt - Saphne Gakes

RAYMOND SCOTT

7. Portofino (Love is always) - Eva Auad

8. Portofino - Raymond Scott

9. Portofino - Metropole Orchestra

10. Slechtste rapper van de straat - Roel C. Verburg

11. Dat dus - Roel C. Verburg

INSTRUMENTAAL

12. Megalith - Harry Mooten Kwintet

13. Hackney carriage - Cedric King Palmer