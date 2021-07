CHIO-directeur kijkt 'super tevreden' terug en blikt vooruit: 'We hebben de echte paardensportmeisjes wat genegeerd'

"Ik ben super tevreden en krijg alleen maar positieve reacties van deelnemers en bezoekers, iedereen vindt het een geweldig evenement", vervolgt Voskuilen. "We hebben een bubbel gecreëerd waarin we binnen anderhalve meter afstand mochten komen en elkaar ook weer eens de hand mochten schudden. Dat voelde als vanouds. Je hebt veel mensen hier een tijd niet gezien, dus het voelde als een warme reünie."

"Ik ben superblij dat er niets spannends is gebeurd, het is supergoed bevallen. Het enthousiasme is groot, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Het was anders dan anders, maar het heeft gewerkt."

Normaal gesproken mag het CHIO zo'n 50 duizend bezoekers verwelkomen, dit jaar waren dat er slechts 1100 per dag. De ruimte die dat oplevert is Voskuilen uitstekend bevallen, maar hij heeft het grote publiek wel gemist. "De ruiters vinden het grote applaus normaal ook fantastisch. Dat was nu minder. Dat gaan we volgend jaar herstellen."

Paardensportmeisjes

Meer publiek is niet de enige verandering die Voskuilen voor het volgende CHIO op het oog heeft. Hij wil meer echte 'paardenfans' op de tribune en bereiken via online-uitzendingen. "Je ziet dat de zakelijke hospitality de laatste jaren de boventoon heeft gevoerd en dat we de echte paardensportmeisjes wat hebben genegeerd. Die wil ik weer terug op de tribune. Je creëert nu de fans voor de toekomst."

