Dordrecht vervangt Zwarte Piet door roetveegpiet bij intocht Sinterklaas

"We hebben het vanmiddag aan onze achterban medegedeeld en de reacties waren gematigd positief. Dat was niet helemaal een verrassing, want we hebben vorig jaar ook al een beetje de stemming gepeild in een enquête en toen bleek al dat het merendeel het niet veel uitmaakte", vervolgt Hoogerwaard.

In 2019 was er in Dordrecht een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. Bij de demonstratie lieten ook zo'n vijftig mensen van zich horen die tegen demonstratie van Kick Out Zwarte Piet waren. Hoogerwaard hoopt dat de intocht aanstaande november rustiger verloopt dan in 2019: "Wat we gewoon niet nog een keer willen meemaken is de situatie van twee jaar geleden, dat voor- en tegenstanders het uitvechten over de hoofden van de kinderen heen. Ik heb die avond ouders van kinderen in het muziekkorps aan de lijn gehad, over dat de kinderen bijna een trauma hadden opgelopen na die gebeurtenissen."

Aankomstplek wordt verplaatst

Naast de invoering van de roetveegpieten, worden er ook andere wijzigingen tijden de intocht ingevoerd. Zo is er besloten om de aankomstplek van de stoomboot te verplaatsen naar de kop van de haven ter hoogte van Jongepier. Daar komt het ponton en zal de ontvangst door de burgemeester plaatsvinden. Ook wordt de route anders, die eindigt bij de Grotekerkstuin. Daar is dan het eindfeest.