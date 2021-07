Kunstenaars schilderen portretten van kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis

"We moeten hard doorwerken om alles op tijd af te krijgen", zegt Koorman terwijl hij verf mengt. Het duo dat onder de naam Monkidoe door het leven gaat, heeft de afgelopen tijd tientallen foto's gemaakt van patiëntjes uit het Sophia Kinderziekenhuis. Uit deze foto's hebben ze een selectie gemaakt en de gekozen foto's zijn ze nu aan het schilderen op het Binnenwegplein.

Ode aan het Sophia

Koorman en Rost hadden zo'n dertien jaar geleden al portretten geschilderd op het Binnenwegplein. Door het weer waren deze portretten verouderd en beschadigd geraakt, daarom wilden de twee iets nieuws maken op dezelfde plek. "Het Sophia heeft onze kinderen heel goed geholpen. We wilden daarom een ode brengen aan het ziekenhuis. Zeker in deze coronatijd willen wij onze waardering nog maar eens uitspreken", zegt Rost.

Nog even wennen

Een van de geportretteerden is Parel Bras. De 15-jarige is geboren met een open rug en is daarom een bekende in het Sophia. "Het is wel behoorlijk wennen om jezelf zo groot terug te zien. Ik vind het erg mooi geworden en ik krijg er leuke reacties op."

De portretten blijven weer net zolang hangen totdat ze aan vervanging toe zijn.