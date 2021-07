Sportoverzicht: Rotterdam Atletiek grote winnaar op NK Teams, Neptunus boekt enorme zeges

Rotterdam Atletiek heeft zondagmiddag geëxcelleerd op het NK Teams in Vught. Zowel de mannen- als de vrouwenploeg was uiteindelijk de sterkste in de hoogste divisie binnen de competitie van Nederlandse atletiekverenigingen, met onder meer zeges op de 4x100 meter estafette.

Ook Taymir Burnet (100 meter), Matthew Sophia (hoogspringen), Sam Kranse (polsstokhoogspringen), Nargelis Statia (200 meter), Elisabeth Paulina (400 meter), Marissa Damink (1500 meter) en Irene van der Reijken (3000 meter) zorgden met eerste plaatsen voor veel Rotterdamse punten. De mannenploeg won uiteindelijk met 114 punten, vier meer dan Haag Atletiek. De vrouwen zegevierden met 126 punten, zeven meer dan Groningen Atletiek.

Bekijk hier alle uitslagen van Rotterdam Atletiek op het NK Teams.

Giro d'Italia Donne

Lucinda Brand is zondag tweede geworden in de derde etappe van de Giro d'Italia Donne, voorheen bekend als de Giro Rosa. De Dordtse moest na 135 kilometer in de sprint van een kopgroep van vier haar meerdere erkennen in landgenote Marianne Vos.

Zaterdag was de Berkelse Demi Vollering al als derde geëindigd in de bergetappe naar Prato Nevoso. Haar ploeggenote Anna van der Breggen rijdt nog altijd in de leiderstrui.

Honkbal

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben dit weekend twee keer uitgehaald tegen de Silicon Storks. Zaterdag wonnen de Rotterdammers met 21-0 van de hekkensluiter, zondag kwam daar nog eens een 13-1 overwinning overheen.

Neptunus staat nog altijd riant bovenaan in de hoofdklasse. De voorsprong op nummers twee HCAW en L & D Amsterdam is elf punten.

Cricket

Punjab heeft zaterdag in de topklasse het Schiedamse Excelsior '20 met drie wickets verslagen. De Rotterdammers staan nu nog ruimer aan kop in de topklasse cricket, doordat nummer twee VOC, eveneens uit Rotterdam, met 95 runs verloor van Sparta 1888.

Ranglijst van de regioploegen in de topklasse:

1. Punjab 12 wedstrijden - 36 punten

2. VOC 12 wedstrijden - 29 punten

5. Excelsior '20 12 wedstrijden - 24 punten

9. Sparta 1888 12 wedstrijden - 8 punten