Rotterdamse vrijwilligers op weg naar Kaapverdië om te vaccineren: 'Ik hoop dat we verandering kunnen brengen'

De sfeer zit er goed in op het vliegveld bij de voornamelijk Rotterdamse vrijwilligers, bestaande uit onder anderen huisartsen en verplegend personeel. In de rij voor de incheckbalie worden typisch Kaapverdiaanse pasteitjes uitgedeeld en is de stemming opperbest. Aan boord zijn straks niet alleen de vrijwilligers, maar ook 150 duizend AstraZeneca-vaccins van de Nederlandse overheid die binnen een week worden weggeprikt op het eiland Santiago.

Het hulpteam is een initiatief van Rotterdamse Kaapverdianen Margarida de Lege en Steven Lammering (PvdA Rotterdam), die een maand geleden de noodklok luidden om de situatie in Kaapverdië. Niet alleen is er een gebrek aan vaccins, maar ook wonen er meer Kaapverdianen buiten de eilanden dan erop. Als zij in de zomer terug naar huis willen en onverhoopt het coronavirus meenemen, kan dat de situatie op het eiland flink verergeren. "We kunnen niet wachten op een superspread event. We moeten dat voor zijn, dus we zijn blij dat het op zeer korte termijn gelukt is", zei De Lege vorige week op Radio Rijnmond.

Huisarts in opleiding Hanneke is maandagochtend een van de vrijwilligers die naar Santiago afreist. Eén priklocatie openen daar is geen ideale optie, omdat het eiland groot en bergachtig is en mensen vaak afgelegen wonen. De vrijwilligers zullen daarom naar de mensen in de dorpen gaan om te vaccineren. Ze heeft haar bergschoenen in ieder geval ingepakt, vertelt ze. "Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen, maar ik geloof er wel echt in. Ik hoop dat we wat verandering kunnen brengen op de eilanden, want ze zijn erg afhankelijk van toerisme. Door corona is er nu armoede."

Net als de rest van de groep blijft ze één week om de mensen te voorzien van een vaccinatie. In de tussentijd prikt Kaapverdië zelf ook, maar het tempo wordt met de hulp van de Rotterdammers flink opgeschroefd. Van AstraZeneca is over een aantal weken ook een tweede prik nodig. "Mocht het in de toekomst nodig zijn dat we dan weer te hulp schieten, dan zijn we altijd bereid om naar de mogelijkheden te kijken. We laten nu vooral ook zien dat ze er niet alleen voor staan."