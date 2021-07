Strijd tegen terrormier in Hillegersberg nog altijd niet gestreden

Nee, de stoep in de Terbregselaan in Rotterdam-Hillegersberg is niet opnieuw bestraat. Het losliggende zand rondom de tegels komt door het mediterraan draaigatje, de terrormier die nog altijd huishoudt in de wijk. Het is het volgende hoofdstuk in een verhaal dat al zes jaar duurt. De gemeente Rotterdam onderneemt maandagochtend opnieuw actie in de strijd tegen deze overlastgevende mier.

De draaigatjes nemen de stoep en tuinen over, kruipen over lichamen en kunnen lelijk steken. Sommige inwoners van Hillegersberg treffen ze ook in groten getale aan in hun eigen huis. De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam trok er in maart al op uit om de mierennesten in een vroeg stadium te bestrijden, maar de extra rondes die deze weken worden gemaakt zijn absoluut geen overbodige luxe.

De mieren worden bestreden met het lokmiddel Maxforce Quantum. Met een soort pistool wordt een klein beetje van deze gel in de nestingangen gespoten. De mieren nemen het spul mee het nest in, omdat ze denken dat het voedsel is. Op die manier gaan de mieren en hopelijk ook de koninginnen van de kolonie dood.

"We hebben dit in maart ook al gedaan, toen het nog kouder was", vertelt Conny van der Meer van de gemeente Rotterdam. "De eerste verkenners werden toen actief, dus wij dachten een goede slag te kunnen slaan door de eerste mieren te pakken te krijgen. We denken dat dat wel een beetje heeft gewerkt, ook in combinatie met het koude weer van destijds. Maar nu het warmer wordt, is er een extra reeks nodig."

Mierenbestrijder Marco Nederpelt is maandagochtend met een pistool in de weer in de wijk. "Een klein druppeltje is genoeg om een aantal koninginnen te doden, maar het zijn er wel heel erg veel. Je moet het eigenlijk zo precies mogelijk ín het gaatje gooien, zodat andere insecten het niet te pakken krijgen. Dan blijft het voor het milieu redelijk te doen", legt hij uit. Het spul wordt ook bij mensen in huis ingezet. "Het is zo'n kleine dosis, dat het niet schadelijk is voor huisdieren of kinderen", zegt Van der Meer. "Binnen zetten we wel vaker een lokdoosje in voor de zekerheid."

Natuurlijke grenzen

De gemeente vermoedt dat het mediterraans draaigatje een aantal natuurlijke grenzen heeft in de omgeving van Hillegersberg, omdat ze daarbuiten weinig tot niet voorkomen. "Per jaar verschilt wel waar de overlast precies is, maar het is elke keer vooral in Hillegersberg. Ik vermoed dat je ze niet zo snel in het centrum van Rotterdam gaat zien."