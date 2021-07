Dode man in huis Feijenoord, lichaam lag daar vermoedelijk ruim een maand

Agenten hebben zondag een dode man gevonden in een huis in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Het lichaam lag vermoedelijk al een maand in de woning aan het Stootblok, meldt de politie.

De huizen aan het Stootblok maken deel uit van de Peperklip, een woongebouw dat bestaat uit meer dan vijfhonderd woningen. Buren hadden man al een tijdje niet gezien. Ze sloegen alarm toen ze een vreemde lucht roken.

Uiteindelijk werd het lichaam gevonden door de ingeseinde agenten. Volgens de politie is de man een natuurlijke dood gestorven.

In april vorig jaar werd Het Lage Land in Rotterdam opgeschrikt door een dergelijk verhaal. De politie haalde toen het lichaam van de 72-jarige Elly Leeflang uit haar huis aan de Gratamastraat. Zij bleek later al drie jaar te zijn overleden, terwijl haar buurman haar AOW opstreek. De Rotterdamse Beppie de Bruin werd in 2013 zelfs gevonden toen ze waarschijnlijk al tien jaar overleden was. Haar lichaam werd bij toeval ontdekt door bouwvakkers bij haar huis in de Jan Porcellisstraat.