Schoonmaken vervuilde vijver bij Erasmus MC na diesellekkage in volle gang

Diesel in de vijver bij het Erasmus MC in Rotterdam | Foto: Jocé Bloks

Een gespecialiseerd bedrijf gaat de laatste dieselresten opruimen in de vijver naast het Erasmus MC in Rotterdam. Het spul liep twee weken geleden na een lekkage van een pomp over het dak van het ziekenhuis de regenafvoer in, die uitkomt in het water tussen het ziekenhuis en de Kunsthal.

Het lek zorgde voor vervuiling en stankoverlast. "De lucht slaat op je keel. Ik houd mijn honden ver van het water. Het ziet er absoluut heel ongezond uit", zei een vrouw die daar altijd haar dieren uitlaat vorige week tegen Rijnmond. "De vijver werd helemaal oranje van het spul. Veel planten en enkele bomen kleuren al geel."

De meeste smurrie is inmiddels opgeruimd, maar er zit nog diesel in de rietkragen langs de vijver. Een gespecialiseerd bedrijf gaat deze randen binnenkort uitgraven zodat de diesel niet afgeeft aan het water. Daarbij moet om twee vogelnesten, die in de rietkragen zitten, heen gewerkt worden. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de bodem van de vijver, om te zien of olie naar beneden is gezakt.

Wanneer de werkzaamheden van start gaan, is nog niet bekend. Voorlopig blijven er absorptiematten in de vijver liggen om de restanten olie op te ruimen, meldt een woordvoerder van het Erasmus MC. De Milieudienst Rijnmond DCMR is akkoord met de maatregelen.

Het Erasmus MC sprak vorige week al van een ontzettend vervelend voorval. De pomp is gerepareerd en er is een alarmsysteem geïnstalleerd zodat eerder wordt opgemerkt wanneer het mis gaat met het oppompen van diesel.