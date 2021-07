Katholieke parels duiken na halve eeuw op bij ontmanteling van poppodium in Dordtse Bonifatiuskerk

“Het zijn bijzondere vondsten,” plaatste wethouder Piet Sleeking al op Twitter. Hij was niet de enige die verrast was. “Door het poppodium was alles weggetimmerd en het gebouw was dik geïsoleerd. Wij konden nu alles eerst leegtrekken en dan kom je mooie dingen tegen,” zegt Jasper Sluimer. Zijn bedrijf BIK Bouw gaat woningen in de kerk bouwen. “We zagen beschilderde ramen, tableaus en zelfs een kapelletje waarvan we niet wisten dat dat er zat.”

De Bonifatiuskerk staat sinds 2013 leeg, toen Bibelot naar het Energieplein vertrok. Lang gebeurde er niets met het gebouw, tot een grote investeerder met een plan kwam om er huizen in te bouwen. “Er komen zes kerkwoningen tussen de pilaren,” zegt Sluimer. “Hierdoor blijft het middenschip van de kerk openbaar. Daar zitten de voordeuren van de woningen en er komt een koffiehoek. Achterin komt één huis met een buitentuin en aan de zijkant bij de oude muziekschool komen appartementen met een eigen parkeerruimte.”

Het Heilig Hart Kapel is ook goed verborgen geweest de afgelopen halve eeuw | Foto: RTV Dordrecht

Waar de katholieke elementen voor de bouwers een verrassing bleken, was Leon Pennings minder verbaasd. Hij was tot 1974 kerkganger in dit gebouw en is kenner van de katholieke geschiedenis van Dordrecht. “Het doet nu weer een beetje aan een kerk denken", zegt hij nadat het gebouw is gestript. "Het zag er destijds wat netter uit, maar ik herken de kerk direct. Alleen kan ik me het reliëf bovenin de hoeken niet goed meer herinneren vanuit mijn jeugd.”

Lees verder onder de reportage van RTV Dordrecht

Pennings heeft vrede met het feit dat er nu huizen komen in de kerk. “Ik vond Bibelot altijd heftig om te zien. Daar heb ik me destijds ook wel tegen verzet. Dan heb ik liever huizen, want dan blijven dingen van de kerk herkenbaar.”

De vondsten hebben de bouwplannen in grote lijnen niet veranderd, maar het heeft de bouwers wel aan het denken gezet. “Met de gemeente kijken we of we de tableaus ergens anders kunnen plaatsen. En het kapelletje wordt een apart gebiedje in het gebouw.” Tijdens het volledig bouwproces wordt overlegd met monumentenzorg.

Achter de dichtgetimmerde muren van Bibelot zaten enkele historische tableaus verborgen | Foto: RTV Dordrecht

Voordat binnenkort echt begonnen wordt met bouwen, mag Pennings nog een rondje lopen door de kerk. Met enkele oude foto’s onder zijn arm vertelt hij wat volgens hem de drie grootste herontdekkingen zijn na het strippen van de kerk.

Kapelletje

“In 1944 is het Heilig Hart Kapel toegevoegd aan de kerk. De toenmalige priester zat er veertig jaar een heeft het als cadeau gekregen. Het is dus niet meteen tijdens de bouw van de kerk erin gezet. Ik vind het opmerkelijk dat het in die tijd is gebouwd, in hartje oorlog. Het is vrij kostbaar, dus er zal veel geld opgehaald zijn. Er is toen ook een nieuwe vloer aangelegd.”

Veertien tableaus van kruisiging Jezus

“In de kerk hingen veertien tableaus van de kruisiging van Jezus Christus, van de veroordeling door Pontius Pilatus tot aan de graflegging. Nu zijn er nog elf over, waarvan er één bijna uit elkaar valt. Ze zijn in 1852 ingebracht, dus ook niet meteen bij de bouw van de kerk. Ik heb sterk de indruk dat ze ingemetseld zijn.”

Glas-in-loodramen

“De kerk heeft tien glas-in-loodramen. Twee zijn er rond 1890 gemaakt en beelden de laatste avondmaal en de Bruiloft te Kana af. Alleen waren deze in 1920 zodanig vervallen dat ze zijn vervangen door meer eenvoudige exemplaren. De andere ramen zijn jugendstil-achtig en zijn ook in de jaren '20 aangebracht.”