Geruchtenmachine draait op volle toeren, maar Harroui speelt voorlopig nog gewoon bij Sparta (en Okoye ook)

Galatasaray, Lille, Leeds United, Brighton & Hove Albion, Rangers FC… Wat wordt de naam van de nieuwe club van Abdou Harroui? De geruchten vliegen je om de oren maar zolang niets concreet is, is de jeugdinternational nog gewoon Spartaan.

Het is maandagmiddag en Henk van Stee zucht als we hem voor de zoveelste keer lastigvallen met de vraag wie de nieuwe werkgever van Abdou Harroui wordt. ‘Er is nog geen bod binnen, sterker nog; tot nu toe heeft zich nog geen club gemeld voor Harroui. Natuurlijk word ik wel gebeld door tussenpersonen die zeggen te handelen namens clubs, maar dat is iets anders dan concrete belangstelling’ zegt de technisch directeur van de Kasteelclub.

Transfervrij

Het contract van Harroui bij Sparta loopt nog één seizoen door. Over twaalf maanden is hij transfervrij. Logisch dus dat Sparta de middenvelder deze zomer van de hand wil doen, want bijtekenen doet hij niet. Maar wie is de club die de gevraagde paar miljoen op tafel gaat leggen? Want meer dan 2 à 3 miljoen euro zal een speler van de nummer acht van de eredivisie met een aflopende verbintenis niet opleveren, toch?

Harroui wordt in de Turkse media al langer gelinkt aan Galatasaray. Maar die media zijn niet altijd heel betrouwbaar gebleken. Ook in Frankrijk weten ze sinds het jeugd EK van twee maanden geleden hoe talentvol Harroui is. Diverse Franse clubs zitten op het vinkentouw, waaronder kampioen Lille. Tenminste, dat suggereren diverse media in dat land. Het kamp-Harroui ontkent dit niet. Bevestigen doen ze het trouwens ook niet. En dan is er door Europa nog een aantal clubs dat aan Harroui wordt gekoppeld, waaronder Rangers FC uit Schotland en de Engelse clubs Leeds United en Brighton & Hove Albion. En dan was er vorig seizoen nog de zeer concrete belangstelling van FC Groningen. Of de club van trainer Danny Buijs dit keer opnieuw meedingt naar de handtekening van Harroui is niet duidelijk. De Groningers doen er, in tegenstelling tot een jaar gelden, ernstig het zwijgen toe.

Geen ideale situatie

Al met al geen ideale situatie voor de 23-jarige Abdou Harroui. Zijn club wil om economische redenen van hem af, hijzelf wil ook graag weg, maar de potentiële kopers wachten rustig af. Want zij weten dat Sparta moet verkopen en dus is de verwachting dat de prijs zal zakken naarmate de deadline van de zomerse transfermarkt nadert. Ondertussen traint ‘Appie’ vanaf deze week weer gewoon mee met de selectie van Henk Fraser. Maar wat moet de trainer met een speler die ieder moment kan vertrekken? Tijdens oefenduels op de bank houden, zodat zijn opvolger al minuten kan maken? Of opstellen, om hem nog meer in de etalage te zetten?

Inmiddels gaan er ook over Sparta-keeper Maduka Okoye geruchten dat hij de club gaat verlaten. AZ lijkt Marco Bizot kwijt te raken aan het Griekse Olympiakos Pireaus en zou Okoye als vervanger op het oog hebben. Ook dit is maandag aan Van Stee voorgelegd. De TD laat weten het gerucht niet te kennen en dus nog niet door AZ of een tussenpersoon te zijn benaderd.