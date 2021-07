Nissewaard stopt met opsporen van bijstandsfraude met omstreden softwareprogramma

Totta Data Lab is een programma gebouwd op algoritmen. Gegevens over mensen worden door het systeem gehaald. Als zaken daarbij opvallen, dan wordt de betrokken persoon extra gecontroleerd.

TNO heeft het systeem onder de loep genomen en zegt dat het op twee punten niet voldoet. Zo is moeilijk te controleren of Totta Data Lab inhoudelijke en procedurele eisen naleeft. Daarnaast bleek dat het programma met dezelfde input verschillende uitkomsten te geven. Het was dus niet betrouwbaar.



Doordat Nissewaard het gebruik van het programma nu staakt, is een gang naar de rechter niet meer nodig. "We hadden graag een uitspraak van de rechter gehad", zegt vakbondsbestuurder Felix Alejandro Perez in een eerste reactie. "Dan wordt het getoetst en heb je ook echt iets in handen. Uiteraard zijn we blij dat de gemeente Nissewaard nu ook tot het inzicht is gekomen. Alleen had dat veel eerder gekund."

In februari 2020 verbood de rechter al het toepassen van SyRi, een zelfde soort systeem. FNV hoopte toen dat Nissewaard ook met Totta Data Lab zou stoppen. "Maar dat is niet gebeurd. Nu is er wel onderzoek gedaan door TNO, dat heeft ook 30 duizend euro gekost", vult Maureen van der Pligt van FNV aan.

Volgens Nissewaard heeft het gebruik van het algoritme geen effect gehad op de uitkomst van de onderzoeken. "Het algoritme heeft altijd alleen het voorwerk gedaan. Er zijn geen uitkeringen beëindigd of aangepast alleen door het resultaat van het algoritme."

FNV vindt dat de gemeente Nissewaard tekort is geschoten in de duidelijkheid over het systeem. Burgers die meer info over de onderzoeken wilden, kregen die niet. Van der Pligt: "In drie gevallen werd de informatie niet gegeven. Dat was heel vervelend."

Nissewaard moet nog besluiten hoe het om de toekomst bijstandsfraude wil gaan opsporen.