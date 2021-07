Twee gewonden bij steekpartij Gorinchem; politie houdt verdachte aan

Bij een ruzie in Gorinchem zijn maandagmiddag twee mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn ze gestoken met een mes. Dat gebeurde in de Westwagenstraat.

Volgens de politie zijn de slachtoffers een vader en zijn zoon. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is door omstanders overmeesterd en vastgehouden tot de politie ter plaatse was. Hoe oud de verdachte is, is nog niet bekend. Hij is meegenomen voor verhoor. Het mes is in beslag genomen.

De aanleiding van het steekincident is nog niet bekend.