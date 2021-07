Vader en zoon gewond bij steekpartij Gorinchem; politie houdt vijftienjarige verdachte aan

Bij een ruzie in Gorinchem zijn maandagmiddag een jongen van 16 en zijn vader gewond geraakt. Een 15-jarige jongen uit Leerdam is als verdachte aangehouden.

De steekpartij was rond 13:15 uur in de Westwagenstraat. Twee jongens van 15 en 16 zouden op straat ruzie hebben gekregen. De jongste, een jongen uit Leerdam zou daarop een mes hebben getrokken.

Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk. De zestienjarige zou geraakt zijn aan zijn hoofd, toen de andere jongen met het mes zwaaide. De vader van het slachtoffer bemoeide zich ermee en raakte gewond aan zijn arm.

Vader en zoon zijn allebei voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De jongen uit Leerdam is door omstanders overmeesterd en vastgehouden tot de politie aankwam. Hij is meegenomen voor verhoor. Het mes is in beslag genomen.

Ruzie ontstaan op sociale media

Wat de aanleiding is voor de steekpartij is niet bekend. Vermoedelijk kenden de twee tieners elkaar, zegt een woordvoerder van de politie. Een agent zou ter plaatse hebben gehoord dat de ruzie was ontstaan door "iets wat op snapchat zou zijn gebeurd".