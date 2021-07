Feyenoord met EK-gangers Köckcü en Bozenik naar trainingskamp in Oostenrijk, Rijnmond is er bij!

Feyenoord is maandag met 28 spelers naar Oostenrijk vertrokken. De Rotterdammers verblijven tot en met zaterdag in het dorp Schruns ter voorbereiding op de start van seizoen 2021-2022.

Trainer Arne Slot kan in Oostenrijk beschikken over Orkun Kökcü en Robert Bozenik, die zich na hun EK-deelname met respectievelijk Turkije en Slowakije deze week bij de Feyenoord-selectie hebben aangesloten. Een andere EK-ganger, Steven Berghuis, ontbreekt. Officieel omdat zijn vakantie nog doorloopt, maar het is een publiek geheim dat hij de club gaat verlaten en bij Ajax aan de slag gaat. Ook Ridgeciano Haps is er niet bij. De verdediger bereidt zich met het nationale team van Suriname voor op de Gold Cup.

Aliou Baldé, Lutsharel Geertruida en Marouan Azarkan zijn geblesseerd in Nederland achtergebleven. Academy-speler Noah Naujoks is toegevoegd aan de selectie. Daardoor ziet de groep er in Oostenrijk als volgt uit:

1 Justin Bijlow,

21 Ofir Marciano

30 Thijs Jansen

51 Devin Remie

2 Marcus Pedersen

4 Marcos Senesi

15 Tyrell Malacia

25 Ramon Hendriks

32 Denzel Hall

55 Sondre Skogen

6 Mark Diemers

8 Leroy Fer

16 Francesco Antonucci

20 João Teixeira

22 Achraf El Bouchataoui

23 Orkun Kökcü

26 Guus Til

28 Jens Toornstra

35 Wouter Burger

45 Lennard Hartjes

48 Antoni Milambo

53 Noah Naujoks

7 Luis Sinisterra

11 Bryan Linssen

19 Róbert Bozeník

24 Naoufal Bannis

27 Christian Conteh

34 Dylan Vente

Rijnmond is er uiteraard bij in Oostenrijk. Verslaggever Dennis van Eersel doet tot en met zaterdag dagelijks verslag op radio, tv en deze website.