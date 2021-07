Boksster Fontijn won zilver in Rio en gaat nu als ongeplaatste outsider naar Olympische Spelen: 'Ik kan gelijk de nummer 1 van de wereld treffen'

Toen Nouchka Fontijn vijf jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de zilveren medaille won, overheerste de teleurstelling. Nu zou de Schiedamse tekenen voor dat resultaat. Ze is zelfs niet eens geplaatst voor de Olympische Spelen in Japan, die 23 juli beginnen. "Het deelnemersveld is erg sterk en er zijn sinds Rio veel nieuwe gezichten bij gekomen."