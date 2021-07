Vijf jaar AZC Beverwaard: vlam in de pan loopt af met een sisser

Het asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg heeft op 1 juli jongstleden de deuren definitief gesloten. Die datum is afgesproken bij de opening van het opvangcentrum in 2016. Het verhaal van het AZC Beverwaard in Rotterdam begint in 2015. In dat jaar moeten op verschillende plekken in het land asielzoekerscentra worden geopend vanwege de grote toestroom van asielzoekers, met name uit Syrië.

De gemeente besluit dat ook in Rotterdam een AZC komt. Op 11 oktober 2015 laat burgemeester Ahmed Aboutaleb weten dat hij snel bekend zal maken waar in de stad asielzoekers opgevangen gaan worden. Het verlossende woord komt op 14 oktober 2015: op het voormalige terrein van honkbalclub Sparta-Feijenoord aan de Edo Bergsmaweg in de Beverwaard wordt het nieuwe asielzoekerscentrum gebouwd.

Onrust en vijandigheid

De vlam slaat vrijwel direct in de pan in de Beverwaard. Boze bewoners vrezen overlast van de asielzoekers. Leefbaar Rotterdam - dan coalitiepartij - roept mensen op zich uit te spreken tegen de komst van het opvangcentrum.

Tekst loopt door onder video waarin Ria Bronsgeest en andere bewoners terugblikken

Een buurtbewoner zegt voor de microfoon van Rijnmond: “Ik vraag me af of meneer Aboutaleb het ook in Kralingen zou doen. Er zijn al genoeg problemen in de Beverwaard.” Anderen maken zich zorgen om het cultuurverschil. Toch zijn er ook mensen die geen probleem hebben met de komst van het AZC. Een oudere vrouw zegt: “Het maakt mij niet uit, die mensen hebben ook een bed nodig. Maar dat komt misschien omdat ik zelf de oorlog heb meegemaakt, dat scheelt ook.”

Een dag later is er een informatieavond voor omwonenden. Daarvoor heeft de gemeente een tent opgezet op de plek waar het AZC moet komen. Zo’n zeshonderd mensen komen er op af, terwijl in de tent plaats is voor ongeveer vierhonderd man.

Relletjes

Burgemeester Aboutaleb is er samen met toenmalig korpschef Frank Paauw van de politie Rotterdam-Rijnmond en een vertegenwoordiger van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ze komen nauwelijks aan spreken toe, ze worden overstemd door leuzen roepende woedende omwonenden.

Na een onderbreking wordt de informatieavond hervat. Vragenstellers hebben uiteenlopende opmerkingen. Die gaan over criminaliteit, ziektes en wat het voor de buurt betekent om een AZC als ‘buur’ te hebben.

Na afloop breken relletjes uit. Woedende mensen bekogelen politiewagens met stenen en vuurwerk. De ME wordt ingezet. Er worden drie arrestaties verricht. In de weken die volgen worden meer relschoppers opgepakt voor openlijke geweldpleging en vernielingen.

Tekst loopt door onder deze bijdrage van een bewonersbijeenkomst in oktober 2015 over het AZC Beverwaard

Bewoners van de Beverwaard die tegen de komst van het AZC zijn, laten zich nog lang horen. Eind oktober 2015 is er een protestmars waarin ongeveer honderd mensen meelopen. Ze eisen bij de Gebiedscommissie IJsselmonde een referendum over het asielzoekerscentrum. Dat komt er niet. Wel krijgen ze de toezegging dat er een digitale enquête komt voor de bewoners.

Half december krijgen 16.000 mensen in de Beverwaard de mogelijkheid om via de enquête hun mening te laten horen. Een maand later blijkt dat slechts 10% de vragenlijst heeft ingevuld. De fractie van Leefbaar Rotterdam verzamelt 1400 handtekeningen tegen het AZC en overhandigt die aan burgemeester Aboutaleb.

AZC gaat open

In januari 2016 beginnen de voorbereidingen voor de bouw op het terrein aan de Edo Bergsmaweg. Het AZC krijgt een capaciteit van zeshonderd personen. Er komen voornamelijk gezinnen uit landen als Syrië, Afghanistan en Irak. De opening van het AZC wordt verschillende keren uitgesteld. Eind augustus 2016 gaat het opvangcentrum uiteindelijk open voor de eerste asielzoekers.

Kinderen spelen in AZC Beverwaard | Foto: Maurice Laparliere

Voor het COA zijn de protesten een bekend verschijnsel. “Onbekend maakt onbemind”, zegt een woordvoerder. “Het is spannend voor omwonenden, ze vrezen overlast, maar het valt vaak mee.” Overlast wordt met name veroorzaakt door zogeheten ‘veiligelanders’; jonge mannen uit landen als Marokko en Algerije die nauwelijks kans maken op asiel. “Ongeveer 300-400 mannen maken het kapot voor de rest.”

Aboutaleb: 'Geen veiligelanders'

Vanaf 2018 worden ook in het AZC Beverwaard veiligelanders opgevangen. Tot die tijd is er volgens de gemeente Rotterdam nauwelijks overlast en zijn er vrijwel geen klachten van omwonenden. Vanaf half augustus 2018 verandert dat met de nieuwe doelgroep in het AZC. Twee maanden later kondigt burgemeester Aboutaleb aan dat asielzoekers uit veilige landen niet meer welkom zijn in de Beverwaard. Rotterdam ziet een duidelijk verband tussen een toenemend aantal incidenten en de veranderende doelgroep. De gemeente en het COA spreken af dat er geen veiligelanders meer in Rotterdam worden opgevangen.

Tekst loopt door onder foto

Protestbord tegen de komst van het AZC Beverwaard | Foto: Archief Rijnmond

Ria Bronsgeest van de voormalige Gebiedscommissie IJsselmonde zegt dat er een aantal incidenten is geweest dat ‘echt niet door de beugel kon’: “Vanaf het begin vond ik het moeilijk om te zien dat kwetsbare mensen in een kwetsbare wijk geplaatst werden.” Terugkijkend zijn die zorgen terecht geweest, vindt ze: “Op een gegeven moment durfden jonge meisjes niet meer met de tram omdat daar ook incidenten zijn gebeurd. Dat was een bevestiging voor de groep die zei ‘wij willen dit niet in de wijk'.”

'Commotie achteraf gezien overdreven'

Bij het winkelcentrum Oude Watering in de Beverwaard, lijken de wijkbewoners geen problemen gehad te hebben met de asielzoekers. “Ik heb er weinig van gemerkt”, zegt een man. “De commotie van toen is achteraf overdreven.” Een vrouw laat weten geen problemen te hebben gehad: “Als ik ze tegenkwam, dan waren ze vriendelijk.” Een ander zegt: “Ik heb er weinig van gemerkt, die mensen zitten mij niet in de weg. Problemen heb je overal, ook hier in de wijk met vaste bewoners.”

Plannen voor AZC's zorgen vaker voor onrust

En zo lijkt de grote vrees van een groot deel van de Beverwaard-bewoners geen waarheid te zijn geworden. Dat komt vaker voor. In 1996 schrikken de bewoners van Vreewijk en de Vaan in Rotterdam-Zuid zich rot als ze horen dat het voormalige Zuiderparkhotel aan de Dordtsestraatweg wordt omgebouwd tot asielzoekerscentrum.

Op een bewonersbijeenkomst laten de bezorgde omwonenden van zich horen. Ze voelen zich voor het blok gezet en zijn bang dat ze ’s avonds niet meer veilig over straat kunnen. Jaren later zegt een ‘buurman’ van het AZC: “Aan het eind van het liedje is er helemaal geen overlast.”

Het asielzoekerscentrum aan de Dordtsestraatweg heeft vijf jaar bestaan, het gaat in 2011 dicht. In de Hoeksche Waard heeft het COA twintig jaar lang een opvanglocatie voor asielzoekers gehad. Als in 1992 bekend wordt dat er sprake is van de komst van een AZC naar ’s-Gravendeel klinkt er protest van omwonenden.

Tekst loopt door onder foto

Het asielzoekerscentrum in 's-Gravendeel | Foto: Rijnmond

Het AZC opent in 1993 de deuren en blijft twintig jaar op de locatie in de Hoeksche Waard. In 2013 gaat het centrum dicht. Dan laat een deel van de bewoners van ’s-Gravendeel zich opnieuw horen: ze willen dat het AZC blijft.

Als in oktober 2014 duidelijk wordt dat het AZC in ’s-Gravendeel mogelijk opnieuw wordt geopend, lopen de gemoederen bij een informatieavond hoog op. “Als er ik eentje tegenkom, steek ik hem dood”, zegt een man voor de microfoon van Radio Rijnmond. Zijn weerstand is ingegeven door eerdere ervaringen met het AZC. Tegenstanders vrezen voor hun veiligheid en voor meer criminaliteit.

Andere inwoners zeggen de asielzoekers met open armen te ontvangen en hebben zich opgegeven als vrijwilliger in het AZC.

De eerste asielzoekers in het opnieuw geopende opvangcentrum in de Hoeksche Waard arriveren in november 2015. Zo’n twee jaar later sluit het AZC ’s-Gravendeel weer.

Ook in Gorinchem is meerdere keren beroering ontstaan door de plannen voor de opvang van asielzoekers. Bewoners starten een petitie tegen de komst van het AZC in Gorinchem-Oost, dat uiteindelijk van 2000 tot 2004 open is geweest. Van 2015 tot 2017 is het voormalige belastingkantoor in de Gildewijk de opvanglocatie. Een flink deel van de omwonenden klaagt over geluidsoverlast en een verminderd veiligheidsgevoel. Het COA koopt het pand in 2020 om er opnieuw asielzoekers te huisvesten. De gemeente Gorinchem geeft daar geen toestemming voor. Een petitie vóór het AZC wordt online 233 keer getekend.