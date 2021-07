Grootste zonnepark in de regio komt bij Rotterdam The Hague Airport

Grootste zonnepark in de regio komt op Rotterdam The Hague Airport

37 duizend zonnepanelen langs de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moeten er volgend jaar voor zorgen dat de luchthaven in één klap volledig wordt voorzien van lokaal gewonnen groene stroom. Tegelijkertijd komt stroom beschikbaar voor andere innovatie- en duurzaamheidsprojecten en voor bedrijven of particulieren in de omgeving. Het doel is dit najaar al operationeel te zijn.

"Drie jaar lang hebben we met alle betrokken partijen gesproken. Het is nog niet zo heel vaak voorgekomen dat panelen bij een operationeel vliegveld komen te staan", zegt Leon Heijkoop van het bedrijf Unisun, dat straks eigenaar is van het park. Maandag is een proefopstelling geplaatst. "Het is niet zo heel eenvoudig, want er is allerlei regelgeving waar we rekening mee moeten houden. Alle voorbereide werkzaamheden zijn klaar, kabels zijn verlegd om ruimte te maken voor de panelen. Ik ben opgelucht dat we nu dan echt gaan bouwen."

Groot denken

Met een oppervlakte van 7,7 hectare en ruim 37 duizend zonnepanelen is het zonnepark op RTHA een van de grootste zonneparken in de regio. Het park levert straks jaarlijks circa 14 gigawatt aan groene stroom op. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van meer dan vijfduizend huishoudens.

“Er wordt hier groot gedacht en dat is nodig om impact in zonne-energie te krijgen", zegt Wim Sinke, hoofdonderzoeker van TNO. "We gaan in de toekomst ook veel meer elektriciteit gebruiken om brandstoffen te maken, om te rijden en om te verwarmen. Er moet nog veel meer gebeuren en zo’n park is dan een voorbeeld dat navolging moet krijgen.”

Hele vliegveld op groene stroom

De zonneakker komt parallel langs de start- en landingsbaan van het vliegveld. Het zonnepark is een van de grootste in de regio en is onderdeel van een slim energiesysteem. “Dat was voor ons wel heel spannend. Het plaatsen van een zonnepaneel op zich schijnt niet ingewikkeld te zijn. Maar als dat moet gebeuren op een operationeel luchthaventerrein, komen er veel uitdagingen bij kijken”, zegt Desiree Breedveld van Rotterdam The Hague Airport. “We hebben heel wat moeilijkheden moeten overwinnen, maar uiteindelijk moeten hier straks duizenden zonnepanelen komen te liggen die meer dan voldoende zullen zijn om onze duurzame ambities te kunnen waarmaken. Dan draait de hele luchthaven op groene stroom."

De grondoperaties op vliegvelden moeten vanaf 2030 klimaatneutraal zijn. De hele luchtvaart streeft naar 2050, vertelt Breedveld. "Er gebeurt eigenlijk al veel. Het eerste gecertificeerde elektrische vliegtuig staat hier al, maar dat is voor maar twee personen. De techniek gaat wel dermate snel, dat verwacht wordt dat binnen vijf tot zeven jaar elektrisch gevlogen kan worden voor toestellen tussen de tien en vijftig personen. Dat is nu nog verder aan het ontwikkelen." Overigens zeggen kenners dat die ontwikkeling minder snel gaat dan verwacht.

Over twee maanden starten de echte werkzaamheden voor het zonnepark op het vliegveld. De panelen zullen in het eerste kwartaal van 2022 werkzaam zijn.