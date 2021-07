Zo wil Nieuwpoort toeristen verleiden om hun stad te bezoeken

Als je langs de stadswallen, oude panden en grachten van Nieuwpoort wandelt, lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. De vesting uit 1283 aan de oever van de Lek is nog grotendeels bewaard gebleven. De stad heeft maar liefst 75 gemeentelijke monumenten. Wat er wel is veranderd in de loop der jaren, zijn de voorzieningen. Van de tientallen winkels die ooit floreerden in de vestingstad, zijn er nu nog maar enkele over. Van de drogist tot de schoenenwinkel: ze zijn allemaal verdwenen uit het straatbeeld.

Als het aan de gemeente Molenlanden ligt, waar Nieuwpoort onder valt, gaat de stad weer leven. Ze zijn samen met de ondernemers en inwoners aan het onderzoeken hoe ze de stad weer kunnen laten opbloeien door het toerisme.

Toeristen naar de stad lokken

Er zijn weinig mensen zo enthousiast over Nieuwpoort als stadsgids Annemieke van As. Ze kent elke vierkante centimeter van de vesting. Samen met toerisme-expert Mariëlle Runge is ze in gesprek over Nieuwpoort als toeristische trekpleister. Niet zoals in Kinderdijk met bussen vol toeristen, maar wel een plek die mensen voortaan weten te vinden. Er zijn inmiddels al een aantal plannen in ontwikkeling:

1. Museum in het gerenoveerde historische stadhuis

Het stadhuis moet weer het visitekaartje van Nieuwpoort worden. Het monument wordt momenteel grondig gerenoveerd zodat er straks weer volop getrouwd en vergaderd kan worden. Het pand herbergt ook het museum van de stad. Daar wordt het verhaal over de Oud Hollandse Waterlinie, waar Nieuwpoort deel van uitmaakt, vertelt.

2. Wandelroutes met opvallende keien en informatiebordjes

Overal in de stad vind je monumenten. Om het toeristen makkelijk te maken, staan er op al deze panden informatiebordjes. In het Nederlands, Duits en Engels wordt uitgelegd waar je naar staat te kijken. Om toeristen niets te laten missen, worden er straks ook opvallende stenen in het trottoir geplaatst. Daarmee kun je een route door de stad lopen.

3. Evenementen zoals traditionele kaarsjesavond

Nieuwpoort is al de plek van de traditionele kaarsjesavond. Tijdens deze avond wordt de stad verlicht met kaarslicht en vuurkorven. Het is een gezellige avond met allerlei muzikale optredens. De stad wil nu meer evenementen gaan organiseren om toeristen te trekken. Zo opent het deze maand een openluchttentoonstelling over de Oud Hollandse Waterlinie.

Bekijk hieronder de rondleiding van stadsgids Annemiek van As door Nieuwpoort